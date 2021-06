Beim Flawiler Unternehmen Feey arbeitet eine TikTokerin

Flawil Traumberuf TikTokerin? Warum das bei Karolin Krüger Realität ist Karolin Krüger arbeitet hauptberuflich als eine der ersten TikTokerinnen der Schweiz. Für ihren Arbeitgeber, eine Uzwiler Firma, die Zimmerpflanzen verkauft, produziert sie täglich ein bis zwei Videos. Manchmal beantwortet sie auch morgens um 1 Uhr noch Fragen auf der Social-Media-Plattform. Francesca Stemer 15.06.2021, 12.00 Uhr

Karolin Krüger arbeitet bei «feey» als TikTokerin. Bild: Arthur Gamsa

«So, fertig.» Karolin Krüger wirft einen prüfenden Blick auf ihren Smartphone-Bildschirm, sorgfältig speichert sie das soeben aufgenommene Video in ihrer Mediathek, bevor sie sich ihr Handy mittels Kette umhängt. Es ist ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Sie streicht sich eine dunkelblaue Haarsträhne hinters Ohr und wendet sich einer Aloe-Vera-Pflanze zu. Das Licht der LED-Lampen bricht sich in Krügers goldenen Ohrringen. Sie hebt die Pflanze auf, wirft einen prüfenden Blick auf die Blätter und merkt an:

«Damit werde ich mein nächstes Video drehen.»

Dabei wird sie erklären, wie sich Pflanzenfreunde richtig um die Ableger, eine optische Miniaturausgabe der Mutterpflanze, kümmern können. Sie ist sich sicher, das Video wird viele Likes erhalten. Denn es ist eine Frage, die sie öfters gestellt bekommt. Sie sieht sich im Pflanzenlager der feey GmbH nach einem geeigneten Drehort um. Dort arbeitet die 25-Jährige seit vergangenem Dezember als TikTokerin.

Jeder kann einen grünen Daumen haben

Sven Jakelj ist Mitgründer und CEO von «feey». Bild: Raphael Rohner

Das Flawiler Unternehmen bietet seit 2019 Zimmerpflanzen an, die besonders pflegeleicht sind. Das Ziel: Den Leuten aufzuzeigen, dass jeder einen grünen Daumen haben kann. Dabei, so erklärt Mitgründer und CEO Sven Jakelj, spielt seit jeher der Austausch mit den Kunden eine wichtige Rolle.

«Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden sehen können, wer hinter dem Unternehmen steht.» Einen Kanal auf der Social-Media-Videoplattform TikTok zu eröffnen, schien daher der richtige Schritt. Somit schufen sie schweizweit eine der ersten Vollzeit-TikTok-Stellen.

Zufällig stiess Krüger im vergangenen November auf die Stellenanzeige, die bei ihr sofort auf Anklang stiess. Ihr Studium als Game Designerin, ihr breites Allgemeinwissen und die Leidenschaft für Pflanzen sicherten ihr die Stelle. Ihre Lippen heben sich unter der Gesichtsmaske zu einem Lächeln:

«Nie hätte ich mir gedacht, dass ich mal als TikTokerin arbeiten werde.»

Aber es ist eine Arbeit, die ihr viel Spass macht und die Möglichkeit für kreativen Spielraum und Abwechslung offenlässt. Augenzwinkernd ergänzt sie: «Obwohl, Scrollen ist wohl eine meiner Hauptaufgaben.»

Neue Trends geben ihr Inspirationen

Krüger scrollt häufig durch TikTok, um neue Trends zu entdecken. Diese geben ihr Inspiration für Videoideen, die sie mit den Pflanzen umsetzt. Die Niederuzwilerin produziert täglich ein bis zwei Videos. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Unterhaltung, sondern vor allem darauf, dass die Follower möglichst viel über Pflanzen lernen können.

Wie lange sie für die Videos benötigt, ist unterschiedlich. Oft hat sie für die einminütigen TikTok-Videos zehnminütiges Material beisammen. Dieses wird geschnitten und vertont. «Es ist schwierig, sich bei grösseren Themen, wie beispielsweise dem Düngen von Pflanzen, kurzzuhalten», so die TikTokerin.

Die Texte müssen kurz und prägnant gehalten werden. Das benötigt einiges an Zeitaufwand. Krüge ergänzt, manchmal habe sie aber auch Videos innert 30 Minuten fertig. Ein wichtiger Faktor ihrer Arbeit ist das Interagieren mit der Community. Es ist ein Fulltime-Job, für den 100 Prozent nicht ausreichen.

Im Pflanzenlager von «feey». Bild: Raphael Rohner

Mit Kurzvideos zu treuen Kunden

Besonders am Wochenende hat die TikTokerin gut zu tun. Viele haben frei, was dazu führt, dass die Klickzahlen in die Höhe schnellen. Aber auch in Krügers Postfach landen mehr offene Fragen.

«Manchmal kann es vorkommen, dass ich mich auch morgens um 1 Uhr nochmals bei TikTok einlogge, um Fragen zu beantworten.» Oft sind es Fragen, warum sich Pflanzenblätter gelb verfärben oder ob die Pflanzenart ungiftig für Haustiere sei.

Wichtig ist es auch, richtigzustellen: «Kürzlich kommentierte jemand, dass Aloe-Vera-Pflanzen gefahrlos, ohne Präparation, gegessen werden könnten. Das stimmt nicht und kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen.» Die Interaktion mit der Community läuft gut. «99 Prozent der Follower sind freundlich und zeigen ein grosses Interesse an den Pflanzen.»

TikTok hilft dem Unternehmen, Reichweite zu generieren

Die TikTokerin produziert ein bis zwei Videos pro Tag. Bild: Arthur Gamsa

Von null Follower im November 2020 auf 29'600 Follower zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Sven Jakelj ist zufrieden. «Die Followerzahl ist zweitrangig, es war uns stets wichtig, dass wir Menschen zusammenbringen können, die dieselbe Leidenschaft für Pflanzen teilen.»

TikTok hilft dem Unternehmen, an Reichweite zu generieren und die Kunden langfristig zu binden. Auch wenn an TikTok noch einige Klischees haften. Etwa, dass es nur von Teenagern genutzt werde.

Jakelj winkt ab, sie sehen, dass ein Grossteil ihrer Follower zwischen 18 und 25 Jahre alt sind. «Mit der Zeit wird es vermehrt ältere Personen auf diese Plattform ziehen.» Das habe sich schon oft gezeigt, war Facebook vor einigen Jahren doch noch das, was heute TikTok ist.