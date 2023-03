Flawil: Projekte der Kirchgemeinde an Versammlung genehmigt

Flawil Kirchgemeinde genehmigt Kredit für Millionenprojekt Kirche Feld und eine Steuerfusserhöhung An der Vorversammlung wurden diverse Traktanden noch kontrovers diskutiert. An der Hauptversammlung am Donnerstagabend wurden sowohl die Steuerfusserhöhung als auch der Kredit für die Neugestaltung der Kirche Feld genehmigt. Alain Rutishauser 24.03.2023, 16.30 Uhr

Die Kirchbürgerschaft genehmigte am Donnerstag den Projektierungskredit für die Umgestaltung der Kirche Feld. Bild: Andrea Häusler

Heiss diskutiert an der Vorversammlung, und wie war's an der Hauptversammlung der Reformierten Kirchgemeinde Flawil? Am Donnerstagabend fand im Zwinglisaal des Kirchgemeindehauses die Ordentliche Versammlung 2023 statt.

Im Vorfeld gab die geplante Steuerfusserhöhung auf 28 Prozent zu reden. «Steuerfüsse ab 28 Prozent legitimieren zum Bezug von Finanzausgleichsbeiträgen der Kantonalkirche», sagte Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, an der Vorversammlung. Die insgesamt 390’000 Franken Mehreinnahmen könnten für den Liegenschaftsunterhalt und den Personalaufwand verwendet werden. «Der Zeitpunkt ist falsch», meinte hingegen ein Kirchbürger und argumentierte damit, dass die Steuern zu Kirchenaustritten führen könnten.

Und auch der Projektierungskredit in Höhe von 170’000 Franken für die Neugestaltung der Kirche Feld gab an der Vorversammlung zu reden. «Braucht es den Bau angesichts der wachsenden Zahl von Begegnungsräumen in der Gemeinde überhaupt?», fragte jemand. Allgemein schien die Neugestaltung, die 2,15 Millionen Franken kosten wird, an der Vorversammlung aber unumstritten.

So soll die umgestaltete Kirche voraussichtlich aussehen. Das Projekt wird 2,15 Millionen Franken kosten. Bild: Andrea Häusler

Alle Traktanden klar angenommen

Und so wurde der Kredit am Donnerstagabend deutlich angenommen. Trotzdem sei auch an der Hauptversammlung die Möglichkeit für Wortmeldungen rege genutzt worden. «Bei der Steuerfusserhöhung wurde nochmals vorgebracht, ob es der richtige Moment sei», sagt Daniela Zillig-Klaus auf Anfrage. Doch auch dieses Traktandum wurde letztendlich klar angenommen. Die Mehrheit, so Zillig-Klaus, habe befunden, man müsse die Möglichkeit nutzen und von den zugesprochenen Geldern profitieren.

Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin Kirchenvorsteherschaft Flawil. Bild: PD

Daniela Zillig-Klaus ist erfreut über die positive Resonanz aus der Kirchgemeinde:

«Die Zustimmung bestätigt den Weg, den wir eingeschlagen haben, und dass unsere Projekte mitgetragen werden.»

Es sei im Sinne der Kirchgemeinschaft, eine zeitgemässe Kirchgemeinde zu sein. Dies benötige Massnahmen auf verschiedenen Ebenen, auch bauliche Massnahmen.

Nun werde ein Fahrplan für das 2,15-Millionen-Projekt «Kirche Feld» erstellt und eine Baukommission zusammengestellt, die sich mit einem Facharchitekten zusammen an die Arbeit mache. Zillig-Klaus sagt: «Der Kredit ist im Budget 2023 verankert. Wir fangen also sofort mit der Planung an, die Projektierung muss vorangehen.» Über den konkreten Zeitplan werde zu gegebener Zeit informiert.