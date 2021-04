Flawil Strassen im Weiler Burgau sind kurzzeitig gesperrt – das betrifft auch den neuen Veloweg Bis voraussichtlich Ende Woche wird auf den Strassen in Burgau der Deckbelag eingebaut. Diese Arbeiten sind auch der Grund für die temporäre Sperrung des neuen Teilstücks des Fürstenlandradwegs. 28.04.2021, 16.43 Uhr

Die Strassen im Weiler Burgau erhalten diese Woche noch den letzten Schliff. Bild: Andrea Häusler

(lsf) Die Strassen im historischen Flawiler Weiler Burgau waren in einem schlechten Zustand, weshalb sie in einer ersten Etappe ab Oktober 2019 saniert wurden. Diese Woche wird nun die letzte Etappe umgesetzt: Auf der Columban-, der Gielen- und der Rathausstrasse wird der Deckbelag eingebaut. Wegen der Arbeiten, die seit Montag laufen, sind diese Strassen zurzeit für jeglichen Verkehr gesperrt. Voraussichtlich am Freitag sollte die Sanierung aber abgeschlossen sein, wie dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen ist.