Kreisgericht Wil verurteilt Deutschen wegen Kinderpornografie

Flawil Sexvideo einer Elfjährigen sowie Bilder und Videos von Kinderpornografie: Kreisgericht Wil verweist Deutschen des Landes Erst chattete er mit einer 11-Jährigen, dann liess er sich vom Mädchen Nacktfotos und ein explizites Video schicken. Nun bekam ein 30-jähriger Deutscher dafür die Quittung: Fünf Jahre Landesverweis. Christof Lampart 05.12.2022, 12.00 Uhr

Das Kreisgericht verurteilte den Mann wegen des Konsums, der Herstellung und des Besitzes von Pornografie. Bild: Tetra Images

Er habe eine «verpönte, sexuelle Neigung». Dies räumte der schüchtern wirkende Angeklagte ein, dessen Fall am Freitag vor dem Kreisgericht Wil in Flawil verhandelt wurde. Er wisse, dass diese Neigung «nicht heil-, aber therapierbar» sei, weshalb er sich seit über zwei Jahren in einer Therapie befinde, um von der Sucht wegzukommen.

Sein Therapeut habe ihm erfolgreich Bewältigungsstrategien aufgezeigt, sagte der Mann: «Ich lasse dann meine Gedanken ‹schwarz-weiss› werden und denke an die langfristigen Konsequenzen. Das hilft mir, die Gedanken nach hinten zu verdrängen.» Auch meide er konsequent Spielplätze und Schwimmbäder. Seine Chatgruppen habe er gelöscht, beziehungsweise die Sicherheitseinstellungen so geändert, dass ihn nur noch gewisse Leute finden könnten, erzählte der 30-Jährige.

Dass er die Therapie anfing, hatte auch damit zu tun, dass er bereits im August 2020 vor dem Richter stand – wegen 22'000 Bildern und 1300 Videos mit kinderpornografischen und zoophilen Inhalten. Damals wurde er vom Kreisgericht Wil mit 180 Tagessätzen zu 100 Franken bei einer Probe auf zwei Jahre belegt; eine Strafe, die nun – wegen der Nichtbewährung – überprüft wurde.

Das Mädchen habe den Kontakt zu ihm aufgebaut

Hauptpunkt der Anklage war ein Chat mit einem in Deutschland lebenden Mädchen im August 2020. Er habe sich, so die Anklage, vom Kind per Whatsapp drei Nacktbilder und ein Video zusenden lassen, weshalb er der sexuellen Handlungen mit Kindern angeklagt war. Der Beschuldigte erklärte, dass er das so nicht gewollt habe. Im Chat seien vom Mädchen keine Bilder zu sehen gewesen, die Rückschlüsse auf ihr wahres Alter zugelassen hätten. Auch sei beim Anbandeln eindeutig sie die Aktive gewesen. Der Beschuldigte erklärte:

«Sie hat den Kontakt zu mir aufgebaut und mich nach dem ersten Kontakt gefragt: ‹Willst du Bilder von meinem Genitalbereich?›.»

Da sei er immer davon ausgegangen, dass er es mit einer jungen Frau und nicht mit einem Kind zu tun gehabt habe. Als er dann die Bilder gesehen habe, habe er sofort den Kontakt abgebrochen und das Video, das kurz danach eintraf, nicht angeschaut.

Landesverweis ist gemäss Richter zumutbar

Dennoch sah der Richter nicht vom fünfjährigen Landesverweis ab. Da er in der Schweiz keine Familie und auch keine Freundin habe und hier nicht stark verwurzelt sei, könne nicht von einem Härtefall ausgegangen und vom Landesverweis abgesehen werden. Ein Leben in Deutschland sei ihm zuzumuten. Auch sei das Schutzbedürfnis der Schweiz gegenüber jemanden, der sich mit Kinderpornografie abgebe, hoch: «Das Interesse, sexuelle Vergehen an Kindern zu verhindern, ist in der Schweiz sehr gross», so der Richter.

Zumal man beim Beschuldigten nochmals 193 Bilder und 57 Videos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden hatte. Dieser beteuerte, dass diese von «früher» gewesen seien, er sie nicht mehr gefunden habe und deshalb auch nicht habe löschen können. Der Richter sah dies anders:

«Viele Dateien sind später entstanden. Und es spricht viel dafür, dass diese auch benutzt wurden.»

So wurde der Beschuldigte wegen des Konsums, der Herstellung und des Besitzes von Pornografie verurteilt. Freigesprochen wurde er jedoch vom Besitz eines gewaltverherrlichenden Videos, das ihm unaufgefordert zugesandt worden war. Die von der Anklage geforderten acht Monate Freiheitsstrafe unbedingt, sprach der Richter bedingt auf vier Jahre Probe aus. Zudem widerrief er die frühere Geldstrafe. Auch muss der Beschuldigte dem Mädchen 1000 Euro Genugtuung bezahlen und Verfahrenskosten von 4457 Franken tragen.