Reformiert Flawil: Steuerfusserhöhung trotz voller Kasse

Flawil «Saurer Apfel» bringt bare Münze: Warum die Behörde eine Erhöhung der reformierten Kirchensteuer beantragt Die Erhöhung des Steuerfusses um einen auf 28 Prozent spült der Reformierten Kirchgemeinde Flawil kantonale Ausgleichsbeiträge von 390’000 Franken in die Kasse. Umstritten war sie an der Vorversammlung gleichwohl. Andrea Häusler 15.03.2023, 13.00 Uhr

Die Kirchbürgerschaft stimmt am Donnerstag über den Projektierungskredit für die Umgestaltung der Kirche Feld ab: Detailfragen sind noch offen. Bild: Andrea Häusler

Die Kirchbürgerschaft entscheidet am 23. März: Über die Rechnung 2022, den Projektierungskredit für die Umgestaltung der Kirche Feld, das Budget 2023 und eine Steuerfusserhöhung von 27 auf 28 Prozent. Basierend auf dieser rechnet der Voranschlag unter dem Strich mit einer schwarzen Null.

Plus ein Steuerprozent bedeute für eine Einzelperson, je nach Einkommen, eine Mehrbelastung von 20 bis 75 Franken pro Jahr, machte die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Daniela Zillig-Klaus, klar. Der Kirchgemeinde bringe dies jedoch mehr als Zusatzeinnahmen von 50’000 Franken: «Steuerfüsse ab 28 Prozent legitimieren zum Bezug von Finanzausgleichsbeiträgen der Kantonalkirche für den Liegenschaftsunterhalt und Personalaufwand.» Es locken 390’000 Franken.

Nichtsdestotrotz fand ein Kirchbürger: «Der Zeitpunkt ist falsch.» Der Teuerung wegen, aber auch, weil die Steuern ein Argument für Kirchenaustritte seien. Mehraufwände zeichneten sich nicht ab, der Mehrfamilienhausbau an der Landbergstrasse sei sistiert, die Umgestaltung der Kirche Feld über den Baufonds finanziert und die Begegnungsplattform in einem frühen Planungsstadium. Ob er an der Bürgerversammlung einen Antrag stellt, liess er offen.

Mobilität bei den Kirchenbänken

Knapp 170’000 Franken sollen die Stimmberechtigten für die Projektierung der Neugestaltung der Kirche Feld sprechen. Das 2,15-Millionen-Projekt scheint unumstritten, Detailfragen sind jedoch offen. Weshalb die Fenster nicht energetisch saniert würden, wurde gefragt. Daniela Zillig-Klaus begründete dies mit Kosten von 1,5 Millionen Franken. Angeregt wurde ausserdem, die feste Verankerung der verbleibenden Kirchenbänke zu überdenken. Ein weiterer Kirchbürger erkundigte sich, weshalb das Raumangebot der Kirche nicht für eine Integration der geplanten Begegnungsplattform genutzt werde.

Keine Eingriffe in die Parkanlage

Das Herzensprojekt der Kirchenvorsteherschaft dürfte ohnehin noch zu reden geben. Derzeit werden dafür der Standort im Kirchenpark und das Raumprogramm (Nutzungsbereiche für verschiedene Generationen, ein Bistro, eine Küche) definiert. Braucht es den Bau angesichts der wachsenden Zahl von Begegnungsräumen in der Gemeinde überhaupt, wurde gefragt? Jemand fand, dass der Park mit seinem Bezug zum «Lindengut»-Areal unangetastet bleiben solle und erkundigte sich: «Darf hier überhaupt gebaut werden?» Ohnehin, hiess es von anderer Seite, sollten neue Baustellen erst nach Umsetzung der bereits aufgegleisten Projekte aufgerissen werden.

Das Vorhaben «Begegnungsplattform» ist an der Kirchbürgerversammlung nicht traktandiert. Hingegen soll gewählt werden. Allerdings steht für das zurücktretende Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, Rita Hofer, bisher kein Ersatz zur Verfügung.