Flawil Riskant und überdimensioniert: Kritik am geplanten Rad- und Gehweg in Richtung «Chocolarium» Die Verschiebung eines Fussgängerstreifens im Osten Flawils, ein neuer Geh- und Radweg im Westen: Der Kanton hat zwei Strassenbauprojekte in die öffentliche Mitwirkung gegeben. Beide waren Thema am Montagsstamm der lokalen FDP. Andrea Häusler 25.01.2022, 12.17 Uhr

Der Fussgängerstreifen an der St. Gallerstrasse in Flawil soll nach Westen verschoben werden. Bild: Andrea Häusler

Die Querung der St.Gallerstrasse bei den versetzten Einmündungen von Lindenstrasse und Lindenhofweg soll für den Langsamverkehr sicherer gestaltet werden. Die Notwendigkeit des Umbaus ging aus der Aktion «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis St.Gallen» hervor, in deren Rahmen die Fussgängerübergänge überprüft worden waren. Zwar gab es hier in den vergangenen Jahren keine Unfälle. Gleichwohl ist das Gefahrenpotenzial erheblich, zumal die jetzige Lage des Fussgängerstreifens die zu Fuss gehenden und Velo fahrenden Lernenden des Oberstufenzentrums Feld zu riskanten Querungen in Richtung Dorfzentrum verleitet. Sensibel ist der Strassenübergang ausserdem aufgrund seiner Nähe zur Kindertagesstätte Karussell.