Flawil: Scheune vor dem Abbruch - trotz fehlendem Neubaukredit

Flawil «Reinli»-Scheune vor dem Abbruch – trotz unbewilligten Neubaukredits Ende Monat fährt der Bagger auf: Die Scheune der Reformierten Kirchgemeinde Flawil an der Landbergstrasse wird abgerissen. Unabhängig vom Entscheid der Bürgerschaft über den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Herbst. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch wenige Tage, dann ändert sich das Ortsbild an der Flawiler Landbergstrasse: Die «Reinli»-Scheune wird zurückgebaut. Bild: Andrea Häusler

Manchen blutet angesichts des bevorstehenden Rückbaus das Herz. Einer davon ist Otto Fiechter, Architekt aus Zürich. Der gebürtige Flawiler hatte in den 1970er-Jahren die Renovation der Kirche Feld verantwortet und versteht den Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Denn sollte das geplante Neubauprojekt der Reformierten Kirchgemeinde im Herbst an der Kirchbürgerversammlung scheitern, wären alle Vermietungs- und künftigen Nutzungschancen dahin.

Dabei hätte das Objekt durchaus Potenzial, findet Fiechter und zieht als Vergleich die aufwendig sanierte und umgebaute Kulturscheune in Würenlingen heran. 22 Jahre hatte der alte Landwirtschaftsbau im Besitz der Ortsgemeinde gestanden, bevor er vor zwei Jahren seiner neuen Zweckbestimmung als Kulturzentrum übergeben werden konnte.

Tatsächlich ist die Kulturscheune ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie alte Bausubstanz bewahrt, aufgewertet und für zeitgenössische Bedürfnisse eingesetzt werden kann. Eindrücklich sind allerdings auch die Kosten von letztlich gegen sieben Millionen Franken.

Besprochen und verworfen

Dennoch – ist ein Abriss der Scheune vor einem Ja der Kirchbürgerschaft zum Baukredit für ein Wohnhaus mit vier Mietwohnungen und Gewerberäumen, mit Dach-, aber ohne Kellergeschoss kein vorschneller Akt? Daniela Zillig, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, winkt ab. Und sie begründet den vorgezogenen Rückbau, wobei sie einräumt: «Solche Fragen haben wir uns zu einem frühen Planungszeitpunkt auch gestellt, entsprechende Ideen jedoch rasch wieder verworfen.»

Baubewilligung setzt Abbruchbewilligung voraus

«Wir müssen zusätzliche Erträge generieren, um die sinkenden Steuereinnahmen zu kompensieren, das ist das Ziel», macht Daniela Zillig klar. Das geplante Mehrfamilienhaus ermögliche dies. Um die Risiken einer Ablehnung des Projekts zu reduzieren, habe man die Kirchbürgerschaft früh in die Planung einbezogen und aktiv mitwirken lassen.

Aus demselben Grund sei auch die Baubewilligung für das Wohnhaus bereits vor der Abstimmung über den Projektierungskredit im vergangenen März eingeholt worden. «Wir wollten kein Projekt vorlegen, das nicht bewilligungsfähig ist oder durch allfällige Einsprachen über Jahre verzögert wird», sagt sie und ergänzt:

«Mit dem Baugesuch, das letztlich zur Baubewilligung führte, musste auch das Abbruchgesuch für die Scheune eingereicht werden.»

Blumenwiese falls Neubau scheitert

Die Vorarbeit zahlte sich aus. Die Kirchbürgerschaft genehmigte dieses Frühjahr den Projektierungskredit von 131’000 Franken für das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wohnhaus deutlich. Zillig ist deshalb guter Dinge, dass auch der Baukredit eine Mehrheit finden wird und der Baustart, wie geplant, Ende dieses Jahres erfolgen kann.

Daniela Zillig, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Flawil. Bild: PD

Käme es trotz guter Prognose anders, wäre dies – so Daniela Zillig – primär für den Mieter der Scheune unglücklich. Für die Kirchgemeinde wären die finanziellen Folgen der Mietzinsausfälle unerheblich. «Wir würden hier wohl einfach eine Blumenwiese aussäen.»

Standort auf der Grundstücksgrenze

Zillig betont: «Eine Umnutzung der Scheune für eigene Bedürfnisse passte per se nicht zur strategischen Entwicklung der Kirchgemeinde. Denn unser Potenzial liegt im Umfeld der Kirche und dem dazugehörigen Park, nicht hinter dem Lindensaal.» Sie weist in dem Zusammenhang auf den 7. Juni hin, an dem ein Konzept präsentiert wird, das eine vielfältigere Nutzung der Kirche Feld ermöglichen soll.

Aber auch als Reserve für künftige Erfordernisse – nach dem Vorbild der Kulturscheune Würenlingen – eigne sich das Gebäude nicht. Zillig macht klar:

«Die Scheune steht heute mitten in einem Wohngebiet, was die öffentliche Nutzung, insbesondere der Aussenbereiche, einschränkt.»

Abbruch zu Lasten des Mieters

Sie stehe aber auch auf der Grenze zum Nachbarhaus, was bisher deshalb kein Problem gewesen sei, weil der Nachbar eben auch Mieter der Scheune war. Bei einem Umbau hingegen müssten die Grenzabstände eingehalten werden, was in der Praxis eine Verschiebung der Scheune zur Folge hätte.

Der Rückbau der Scheune sei deshalb, mit oder ohne Mehrfamilienhaus, aus Sicht der Reformierten Kirchgemeinde richtig. Die Kosten für den Abbruch gehen übrigens zu Lasten des Mieters. Dies sieht der Mietvertrag so vor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen