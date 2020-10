Flawil präsentiert ausgeglichenes Budget 2021 – Kindergarten Wisental soll für knapp zwei Millionen Franken saniert werden Das Budget 2021 der Gemeinde Flawil rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 152'200 Franken. Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 133 Prozent. An der Bürgerversammlung vom 24. November haben die Stimmberechtigten ausserdem über einen Kredit von knapp 1,98 Millionen Franken für die Sanierung des Kindergartens Wisental zu befinden. 22.10.2020, 09.50 Uhr

Das Kindergartengebäude an der Wilerstrasse soll umgebaut und erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Kinder während der Bauzeit im Haus Meise sowie in der Aula des Botsberg-Schulhauses zu unterrichten. Bild: rkf

(rkf/ahi) Das 160-jährige Kindergartengebäude an der Wilerstrasse zählt, obwohl nicht in der Schutzverordnung der Gemeinde Flawil aufgeführt, zu den ortsbildprägenden Gebäuden. Im März 2019 orientierte die kantonale Denkmalpflege darüber, dass die Liegenschaft in ein provisorisches Verzeichnis von zusätzlich zu schützenden Gebäuden aufgenommen wurde. Weil diese denkmalpflegerische Einstufung einen Abbruch mit Ersatzneubau stark erschwert, konzentrierte sich der Gemeinderat auf eine Sanierung. «Das nun vorliegende Projekt erfüllt aus Sicht der Denkmalpflege die an das Kulturobjekt gestellten Anforderungen», heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Ratskanzlei.

Zentrales Treppenhaus mit Lift

Laut Projekt beanspruchen der Raumbedarf der Klassenzimmer, WC-Anlagen und Garderoben die gesamte Fläche des Erdgeschosses. Der alte Anbau wird durch einen fast identischen Anbau ersetzt und als Windfang genutzt. Die Erschliessung der drei Geschosse erfolgt durch ein zentrales Treppenhaus mit Treppenlift. Im Untergeschoss werden die Lager- und Technikräume untergebracht, im Erdgeschoss die zwei Klassenzimmer mit ihren WC- und Garderobenanlagen und im Dachgeschoss die Gruppenräume, ein Besprechungszimmer sowie das Lehrpersonen-WC.

Während den Bauarbeiten wird der Unterricht ausgelagert. Es ist vorgesehen, eine Kindergartenklasse im Haus Meise und die zweite in der Aula des Schulhauses Botsberg unterzubringen.

Teilweise vorfinanziert

Der Kostenvoranschlag rechnet mit Aufwendungen von 1,98 Millionen Franken. Die Bürgerschaft hat an der Bürgerversammlung vom 30. April 2019 beschlossen, den Ertragsüberschuss aus der Jahresrechnung 2018 von 3,16 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve zu legen und diese in den kommenden Jahren gezielt einzusetzen: eine Million Franken für Steuersenkungen, den Rest zur Sanierung des Kindergartens Wisental. Somit wird das Sanierungsprojekt, bei einem Ja der Flawiler Stimmberechtigten, über die Erfolgsrechnung 2021 finanziert und belastet den allgemeinen Haushalt in den Folgejahren nicht mit Abschreibungen.

Steuerfuss soll bei 133 Prozent bleiben

Der Bürgerversammlung wird für 2021 ein fast ausgeglichenes Budget vorgelegt. Dank Sparanstrenungen und einem Bezug aus der Ausgleichsreserve von 1,5 Millionen Franken ist dies trotz mutmasslicher Mehraufwände aufgrund von Corona gelungen.

Die Gemeinde rechnet bei einem Gesamtaufwand von 57,336 Millionen Franken und einem Ertrag von 57,184 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von 152'200 Franken. Das geplante Defizit kann durch das Eigenkapital von über vier Millionen Franken gedeckt werden.

Der Steuerfuss von 133 Prozent soll auch im nächsten Jahr gelten. Begründet wird die Empfehlung mit dem Umstand, dass die Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaft unklar und widersprüchlich seien.

Kredite in der Höhe von 1,6 Millionen Franken

2021 sind Nettoinvestitionen von 3,145 Millionen Franken geplant. Davon gehen 2,945 Millionen Franken zu Lasten des allgemeinen Haushalts. 200'000 Franken betreffen den spezialfinanzierten Bereich Parkplatzbewirtschaftung. Diese werden über Gebühren und Abgaben finanziert, belasten also den Gemeindehaushalt nicht. Für neue Kredite beantragt der Gemeinderat der Bürgerversammlung 1,6 Millionen Franken. 1,2 Millionen Franken davon werden im Jahr 2021 investiert.

Aktuell ist die Gemeinde Flawil schuldenfrei, verfügt gar über ein Nettovermögen. Aufgrund der anstehenden Investitionen sieht die Finanzplanung ab 2021 wieder eine vertretbare Neuverschuldung vor. Dies allerdings nur dann, wenn alle geplanten Investitionen auch tatsächlich zum vorgesehenen Zeitpunkt ausgeführt werden können.