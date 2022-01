Flawil: Polizei beurteilt Sicherheit am Bahnhof als gut

flawil Petition «Sicherheit am Bahnhof»: Polizei, SBB und Securitas sehen keinen Handlungsbedarf, der Gemeinderat prüft einzelne Massnahmen Nach einem Tötungsdelikt Ende August 2021 wurden in Flawil Unterschriften für einen sicheren Bahnhofplatz gesammelt. SBB, Polizei und Securitas beurteilen die Lage aber als sicher. Der Gemeinderat prüft eine Verbesserung der Beleuchtung. 13.01.2022, 10.41 Uhr

Martin Rütti (links) und Gemeindepräsident Elmar Metzger bei der Übergabe der Unterschriften im September am Bahnhof Flawil. Bild: Zita Meienhofer

294 Personen unterzeichneten die die Petition «Sicherheit am Bahnhof», die am 6. September dem Gemeinderat übergeben wurde. 250 von ihnen wohnen in Flawil.

Nun hat der Gemeinderat die Sicherheitssituation am Bahnhof «zusammen mit den Sicherheitsorganen» beurteilt, teilt er im Gemeindeblatt «Flade» mit. Stellung nahmen unter anderem die SBB, der Sicherheitsverbund der Region Gossau, die lokalen und kantonale Polizei, die Securitas AG sowie das Kreisgericht Wil, das in Flawil ansässig ist.

SBB und Polizei sehen kein Sicherheitsmanko

Die involiverten Akteure beurteilen die Sicherheitslage am Bahnhof Flawil gemäss der Mitteilung als positiv. Der SBB seien wenig negative Rückmeldungen bekannt und die Polizei schätzt die Sicherheit als «gut» ein. Die Anzahl der am Bahnhof Flawil begangenen strafbaren Handlungen sei sich im Vergleich zu benachbarten Bahnhöfen eher tief. Im Gegensatz zu früher erreichten die Polizei heute kaum noch Meldungen besorgter oder verängstigter Bürgerinnen und Bürger. Zum gleichen Schluss kommt die Sicherheitsfirma Securitas AG. Eine Statistik für den Zeitraum zwischen 2017 und 2021 belege, «dass der Bahnhof Flawil kein auffälliges Sicherheitsmanko aufweist».

Die subjektive Wahrnehmung ist anders

Und doch gibt es Flawilerinnen und Flawiler, die sich am Bahnhof Flawil nicht sicher fühlen. In der Einwohnerbefragung des Jahrs 2020 beurteilten die Teilnehmenden die Sicherheit am Flawiler Bahnhof als «schlecht». Dasselbe Thmea wurde in der Befragung auch als «wichtig» taxiert.

Gemäss der Gemeinde deckt sich das Auseinanderklaffen der Wahrnehmungen von Bevölkerung auf der einen und Polizei und SBB auf der anderen Seite mit den Befragungen aus vergleichbaren Gemeinden. Flawil schneide sogar deutlich besser als die Vergleichsgemeinden ab. Der Gemeinderat schreibt, es sei wichtig, «auch die subjektive Wahrnehmung zu beachten, ohne jedoch gleich in Aktionismus zu verfallen».

Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit

Polizei, SBB und Sicherheitsdienst sind gemäss der Mitteilung der Ansicht, dass sich aufgrund der aktuellen Situation keine Massnahmen aufdrängen. Die regelmässigen Kontrollen der Polizeiorgane würden für eine angemessene Präsenz sorgen. Zusammen mit den Patrouillen der Securitas zeigten sie genügend präventive Wirkung.

Trotzdem habe der Gemeinderat beschlossen, vereinzelte Massnahmen wie die Verbesserung der Beleuchtung an der Oberdorfstrasse vertiefter prüfen zu lassen. Nach den Abklärungen, voraussichtlich im ersten Quartal 2022, wird der Gemeinderat informieren, ob Massnahmen umgesetzt werden. (pd/red)