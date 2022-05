Obdach auf Zeit: Spital Flawil rüstet sich für 250 Geflüchtete

Flawil Obdach für zwei oder drei Nächte: Spital Flawil rüstet sich für bis zu 250 Kriegsvertriebene Sieben Monate bleiben bis zum Abbruch der Flawiler Spitalliegenschaft. So lange werden die Gebäude nun vom Bund belegt: Für die kurzfristige Unterbringung von bis zu 250 Schutzsuchenden aus der Ukraine. Andrea Häusler 17.05.2022, 10.05 Uhr

Ende Monat bereits soll im Spital Flawil neues Leben einkehren. Bis Ende Jahr kann der Bund hier bis zu 250 Kriegsvertriebene aus der Ukraine unterbringen. Bild: Andrea Häusler

Fast genau ein Jahr nach dem finalen Lichterlöschen im Spital Flawil werden in den leergeräumten Patientenzimmer wieder Menschen schlafen. Wenn auch nur auf Zeit. Denn am Zeitpunkt des Rückbaus der Spitalliegenschaft zugunsten des 30-Millionen-Neubaus der Solviva AG, anfangs 2023 soll nicht gerüttelt werden. Dies sei auch aus Sicht der Gemeinde Voraussetzung für die temporäre Nutzung des Objekts zur Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine durch den Bund gewesen, betonte Gemeindepräsident Elmar Metzger an der von 85 Interessierten besuchten Informationsveranstaltung vom Montag.

Aufenthaltszeit von wenigen Tagen

In diesen sieben Monaten können hier bis zu 250 kriegsvertriebene Personen untergebracht, verpflegt und nötigenfalls medizinisch versorgt werden. Die Aufenthaltszeit ist kurz. Roger Boxler, Leiter der Asylregion Ostschweiz im Staatssekretariat für Migration, sprach von bis etwa drei Nächten: «Solange, bis die bereits registrierten Personen in den Kanton austreten, also einer Privat- oder Kollektivunterkunft zugewiesen werden.» Boxler hob insbesondere die Eignung des Spitals für vulnerable Personen, sprich besonders verletzliche Menschen, hervor. Aber auch die gut erhaltene Infrastruktur, welche es ermögliche, weniger passende Unterkünfte abzulösen.

Mobiliar aus Bundesbeständen

Mit der Betreuung der Spitalunterkunft wurde die Asylorganisation Zürich (AOZ) beauftragt, die auch für das Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion in Altstätten und jenes ohne Registrierungsmöglichkeit in Kreuzlingen zuständig ist. Diese verantwortet auch die nun anstehende Einrichtung der Wohnräume mit Mobiliar, das der Bund für eben solche Zwecke in Bern eingelagert hat, wie der Leiter Betreuung, Till Zeretzke, sagte. Die bereits demontierten Dusch- und Waschbeckenarmaturen wurden inzwischen wieder angebracht. Anfangs nächster Woche sollen die Betten und Schränke montiert sowie die Aufenthalts- und Spielbereiche eingerichtet werden. Unterstützung erhalten Zeretzke und sein Team von Asylsuchenden aus dem Bundeszentrum Sulgen, die dafür im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms eingesetzt werden.

Roger Boxler, Leiter der Asylregion Ostschweiz, informierte über die Pläne des Bundes, Gemeindepräsident Elmar Metzger über die Konsequenzen für Flawil und Jörg Köhler, Leiter des Kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz über die Notfallplanungen im Hintergrund (von links). Bild: Andrea Häusler

Eine Rezeption wird es nicht geben, gleichwohl aber Möglichkeiten zur Kontaktnahme. Einerseits stehe ein 24-Stunden-Logen- und Portendienst der Securitas AG zur Verfügung und anderseits sei man mit der Gemeinde über die Einrichtung einer Hotline im Gespräch, sagte Roger Boxler.

Kaum Wertschöpfung für die Gemeinde

Die erhoffte Wertschöpfung für die Gemeinde dürfte hingegen ausbleiben. Elmar Metzger sagte:

«Die Möglichkeit einer Verpflegung der Geflüchteten über die Küche des Wohn- und Pflegeheims Flawil ist an der absehbar schwankenden Belegung der Spitalunterkunft gescheitert.»

Diese verlange extrem viel Flexibilität, bestätigte auch Till Zerentzke. «Es ist schlicht nicht absehbar, ob an einem Tag niemand ankommt oder zwei volle Reisecars vorfahren.» Noch sei nicht bestimmt, wer die Verpflegung sicherstellt - möglicherweise aber jener Caterer, der auch das Zentrum in Kreuzlingen beliefert.

Anschlusslösung Kaserne Neuchlen-Anschwilen

Sieben Monate steht das Spital Flawil zur Verfügung. Was dann? Tatsächlich sei nicht vorhersehbar, wie sich das Kriegsgeschehen in der Ukraine und damit die Flüchtlingsströme entwickeln, sagte Roger Boxler. Deshalb habe man eine Anschlusslösung im Hinterkopf: Die Mehrzweckhalle der Kaserne Neuchlen-Anschwilen in Gossau. Hier könnten rund 150 Kriegsvertriebene einquartiert werden. Zwar sei die Unterkunft weniger komfortabel als die Flawiler Spitalliegenschaft, für zwei oder drei Tage aber durchaus passend.

Passender als beispielsweise das Spital Rorschach, das für eine Folgenutzung ebenfalls angeschaut worden sei, wie Jörg Köhler, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz sagte. Dort müsste zu viel Geld investiert werden. Genauso wie in die evaluierten leerstehende Hotels, deren Eignung vielfach auch am ungenügenden Brandschutz scheitere.