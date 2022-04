Flüchtlingszentrum Spital Flawil wird konkreter

Flawil Nutzung des Spitals Flawil als Flüchtlingsunterkunft wird konkreter Das Spital Flawil dürfte zum Erstunterbringungszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine werden. Dies sagte Gemeindepräsident Elmar Metzger an der Bürgerversammlung vom Dienstag und wurde heute vom Kanton bestätigt. Zwar seien die Verträge noch nicht unterzeichnet, doch würden bereits die Nutzungsdetails erarbeitet, hiess es. Andrea Häusler 27.04.2022, 16.00 Uhr

Obwohl der Mietvertrag zwischen der Solviva AG als Eigentümerin des Spitals Flawil und dem Bund noch nicht in trockenen Tüchern ist, wird die Unterbringung von Flüchtlingen in der leerstehenden Liegenschaft bereits im Detail geplant. Bild: Ralph Ribi

Erst die Pandemie, dann die Folgen des Ukraine-Kriegs. 30 Flüchtlinge habe Flawil bisher aufnehmen können, sagte Elmar Metzger einleitend zur Rechnungsgemeinde vom Dienstag. Und es würden weitere dazukommen. In der Woche vor Ostern habe das Staatssekretariat für Migration die Eignung der leerstehenden Spitalliegenschaft für die Erstunterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine besichtigt, sagte Metzger. Und inzwischen sei der Weg für den befristeten Betrieb eines Durchgangszentrums von Mai bis Dezember weitgehend geebnet.

Die Bereitschaft, das Gebäude bis zum Abbruch im Januar 2023 für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen, hatte Ulrich Kläy, Verwaltungsrat und CEO der Solviva AG, bereits Mitte März signalisiert. Und vor knapp zwei Wochen liess der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler im Interview mit dieser Zeitung verlauten: «In Flawil sind die Gespräche schon weit fortgeschritten.»

Detaillierte Informationen Mitte Mai

Die Liegenschaft hat die Kapazität, um bis zu 250 Personen zu beherbergen. Mieter soll – im Gegensatz zur «Rosenau» in Kirchberg – der Bund sein. «Die Details zur Nutzung werden momentan ausgearbeitet», hiess es heute Mittwoch auf Nachfrage beim Kanton. Und: «Sobald diese vorliegen, wird das Staatssekretariat für Migration zusammen mit dem Kanton und der Gemeinde Flawil informieren.» Elmar Metzger geht davon aus, dass dies Mitte Mai der Fall sein wird.

Die Nutzung des Spitalgebäudes entspricht auch aus kantonaler Sicht einem Bedürfnis. Denn aufgrund der Verteilquote wird damit gerechnet, dass der Kanton St.Gallen bei der Zuteilung von ukrainischen Geflüchteten stärker berücksichtigt wird. Umso mehr, als man auf die Einquartierung von Geflüchteten in Zivilschutzanlagen wenn möglich verzichten möchte, wie die Kommunikationsstelle des Kantons auf Anfrage erklärt.

Solviva-Office öffnet im Mai

Nebst der Zwischennutzung des ehemaligen Spitals und der im Mai vorgesehenen Eröffnung eines Projekt-Office der Solviva AG an der Bahnhofstrasse 27 stehen in Flawil auch diverse genehmigte öffentliche Bauprojekte vor der Realisierung. So soll, nach den Sommerferien, das Bauprojekt Markthalle aufgelegt werden, wie Gemeindepräsident Elmar Metzger vor den 180 Stimmberechtigten (drei Prozent) sagte.

Dagegen verzögert sich der Bau der Dreifachturnhalle mit Musikschulzentrum im Feld um ein Jahr. Die aus einem Studienauftrag hervorgegangenen angepassten Projekte werden am 7. Mai im Lindensaal ausgestellt.

Sitzgelegenheiten und Bäume für den Bahnhofplatz

Der westliche Teil des Flawiler Bahnhofplatzes wird grüner. Die Stimmberechtigten haben die am 29. September 2021 von den Grünen Flawil eingereichte Volksmotion grossmehrheitlich genehmigt.

Die Beteiligung an der Rechnungsgemeinde vom Dienstag betrug 180 Personen oder drei Prozent der Stimmberechtigten. Bild: Andrea Häusler

Ziel ist es nun, die Projektierung so weit voranzutreiben, dass die Bürgerschaft am 29. November über die Kosten der Neugestaltung entscheiden kann. Die 8000 Franken für die Erarbeitung des Aufwertungsprojekts mit Bäumen, Sitzgelegenheiten, aber ohne Sonnensegel, gehen zu Lasten des globalen Strassenbaukredits 2022. Die Ausführung könnte so im nächsten Jahr erfolgen.

Mehr Sicherheit am Bahnhof

Gleichzeitig zeigt die am 6. September eingereichte Petition «Sicherheit am Bahnhof» Wirkung. Obwohl die Sicherheit objektiv gewährleistet sei, wolle der Gemeinderat das subjektive Sicherheitsempfinden verbessern, sagte Elmar Metzger. Eine Massnahme sei die Anpassung der Beleuchtung der Oberdorfstrasse, eine weitere werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Steuersenkung statt Vorfinanzierungen

Ohne Gegenstimme passierte die Jahresrechnung. Diese schliesst mit einem Plus von rund 940’000 Franken. Im Budget war ein Verlust von 152’200 Franken vorgesehen. Der Überschuss entstand durch die Überweisung des Erlöses aus einem früheren, aber erst jetzt abgerechneten Grundstückverkauf. Der Mehrertrag wird in die Vorfinanzierung des bewilligten Neubaus der Dreifachturnhalle mit Musikschulzentrum im Feld investiert.

Damit liegen für das Bauprojekt bereits 5,4 Millionen Franken auf der hohen Kante. «Ein Drittel ist vorfinanziert», machte der ehemalige Gemeinde- und Kantonsrat Erich Baumann namens der FDP klar. Daneben sei auch der Spartopf zur Finanzierung der Markthalle mit Kulturzentrum kräftig geäufnet. Insgesamt 18 Millionen seien so parkiert. Baumann kritisierte neuerlich die defensive Budgetierungspraxis des Gemeinderats, die – trotz Steuersenkungen von 145 auf 127 seit 2017 – Jahr für Jahr markante Überschüsse beschere. Er stellte keinen Antrag, forderte jedoch ein Ende der Vorfinanzierungen und eine weitere Steuerfusssenkung im Herbst.

Auf Letztere machte Elmar Metzger allerdings wenig Hoffnung. Nicht nur wegen des budgetierten Mankos von 800'000 Franken fürs laufende Jahr. Die Steuerkraft sinke und liege mit 1960 Franken exakt 590 Franken unter dem kantonalen Durchschnitt. Das bedeute Rang 64 von 77

St. Galler Gemeinden, sagte er. Und die Ausgleichsreserve, die sei 2026 erschöpft.