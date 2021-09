Bluttat Nach Tötungsdelikt am Bahnhof – Flawiler «Bahnhofssheriff» sammelt Unterschrift für sicheres Zentrum: «Jetzt muss ich Nägel mit Köpfen machen» Ein Toter am Bahnhof in Flawil. Das brachte für Martin Rütti das Fass zum Überlaufen. Ihm gefällt Flawil und er möchte, dass es ihm auch weiterhin gefällt. Deshalb setzt er sich dafür ein. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 06.09.2021, 18.00 Uhr

Martin Rütti übergibt die Unterschriftenbögen an Flawils Gemeindepräsident Elmar Metzger. Bild: Zita Meienhofer

In der Nacht vom 27. auf den 28. August wurde ein 57-jähriger Mann beim Flawiler Bahnhofplatz niedergestossen und schwer verletzt aufgefunden. Später verstarb er. Martin Rütti, 57-jährig und arbeitsuchender Koch, hält sich oft am Bahnhof auf und wird deshalb auch Bahnhofsheriff genannt. Er kannte den Verstorbenen. Der Vorfall liess ihn nicht mehr in Ruhe. Er sagte zu sich am vergangenen Freitag: «Jetzt muss ich meine Verantwortung wahrnehmen und Nägel mit Köpfen machen.» Gesagt, getan. Der Flawiler organisierte eine Unterschriftensammlung zuhanden des Gemeinderats für ein sicheres Flawil, für einen sicheren Bahnhofplatz.

20 Stunden auf Flawils Strassen verbracht

Während 20 Stunden stand der Flawiler Martin Rütti am Bahnhof sowie vor der Migros und sammelte Unterschriften für ein sicheres Flawil. Bild: PD

Von Freitagnachmittag bis Montagmorgen stand er während 20 Stunden am Bahnhof und vor der Migros in Flawil. 310 Personen haben ihre Unterschrift auf einen seiner Bögen platziert. Kontakt hatte er jedoch mit mehr Personen. Er sagt:

«Die Rückmeldungen waren gewaltig, die Gespräche sehr aufschlussreich.»

Er habe sehr viel geredet. Seine Stimme ist deshalb am Montagmorgen auch etwas angeschlagen.

Vom 14-jährigen Mädchen bis zum 80-jährigen Mann, viele Leute seien bei ihm vorbeigekommen und hätten von ihren Erlebnissen am Bahnhofplatz erzählt. Da sei auch eine 17-jährige Flawilerin, die sich nicht mehr getraue, spät abends mit dem Zug nach Hause, nach Flawil, zu kommen. Martin Rütti kommentiert: «Das ist einfach too much.»

Unterschriften für ein sicheres Flawil

Martin Rütti, der in Andwil aufgewachsen ist und seit zwölf Jahren Flawil lebt, sagt, dass es ihm gefalle in Flawil und genau deshalb wolle er, dass es auch in Zukunft schön sei in Flawil. Die Unterschriften überreichte er am Montagmorgen auf dem Bahnhofplatz an Flawils Gemeindepräsident Elmar Metzger. Gleichzeitig überbrachte er ihm Vorschläge, wie das Bahnhofsareal sicherer gemacht werden könnte. Einerseits soll beim Bahnhof Personal platziert werden, das rund um die Uhr für die Sicherheit zuständig ist, anderseits möchte er, dass der Gemeinderat einen runden Tisch zu diesem Thema einberuft.

Tötungsdelikt: Eine Person aus der Haft entlassen Kurz nach der Tat am Bahnhofplatz Flawil am letzten Augustwochenende wurden ein 40-jähriger Kosovare und ein 39-jähriger Grieche festgenommen. Eine Person befindet sich nun nicht mehr in Haft. Diese sei mangels Erhärtung des dringenden Tatverdachts entlassen worden, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Über die Hintergründe der Tat kann die Staatsanwaltschaft keine Auskunft geben. Beatrice Giger, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, schreibt: «Diese sind Gegenstand des laufenden Verfahrens. Um die Untersuchung nicht zu gefährden, äussern wir uns nicht dazu.» (zi)

Elmar Metzger nahm die Unterschriftenbogen dankend entgegen. Vorerst wies er auf eine Einwohnerzufriedenheitsanalyse aus dem vergangenen Jahr hin. Daraus ist zu lesen, dass sich die Einwohner Flawils sicher fühlen, die Sicherheit am Bahnhofsplatz gewährleistet und die Polizeipräsenz in der Gemeinde ausreichend sei. Einzig die Zufriedenheit mit der Beleuchtung von Flawils Strassen wurde als unterdurchschnittlich taxiert.

Dieses Ergebnis war ausschlaggebend, dass der Gemeinderat Flawil die bereits eingeführten Massnahmen vorerst weiterführen will und keine Neuerungen beabsichtigt. Das sind die Securitas-Patrouillen am Bahnhofplatz während des Wochenendes und die vermehrten Polizeikontrollen. Die Sicherheit ist für den Gemeinderat nicht nur im Bereich des Bahnhofs ein Thema. Metzger sagt:

«An verschiedenen Orten in Flawil sind während der Wochenenden Organisationen für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz: der Sicherheitsverbund, die Polizei, die Securitas, die Gemeinde-Polizei sowie die Jugendarbeiter.»

Am Bahnhofplatz wurden Blumen und Kerzen für den Verstorbenen platziert. Bild: PD

Gemeinderat beobachtet Situation und handelt, wenn nötig

Elmar Metzger bedauert das Ereignis von Ende August. Er weiss, dass nach einem solchen Vorfall die Wogen hochgehen. Nun gelte es aber, die Geschehnisse nüchtern zu betrachten. Der Gemeinderat wolle deshalb vorerst nun die Ereignisse genau verfolgen, diese differenziert betrachten und erst dann, wenn nötig, allfällige Massnahmen treffen. Er gibt zudem zu bedenken, dass Bahnhofplätze in der ganzen Schweiz im Bereich Sicherheit problematisch sind. Zudem sind sie im Eigentum der SBB. Allfällige Massnahmen fordern deshalb eine Absprache zwischen SBB und Gemeinde.

Martin Rütti ist mit der Antwort des Gemeindepräsidenten zufrieden. Er sagt: «Ich habe mein Ziel erreicht.»