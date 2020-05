Flawil: Malerin stürzt von Gerüst Eine 60-jährige Frau verletzt sich bei Malerarbeiten, als ein Rollgerüst aus bisher ungeklärten Gründen umfällt. 27.05.2020, 11.00 Uhr

Ein Rollgerüst kippte in Flawil aus unbekannten Gründen, weshalb eine Frau stürzte. Symbolbild: Adrian Staehli

(bl/kapo) Am Dienstag, kurz vor 8.30 Uhr, ist es an der Bogenstrasse in Flawil zu einem Arbeitsunfall gekommen. Eine 60-jährige Frau war auf einem Gerüst mit Malerarbeiten beschäftigt. Aus noch unbekannten Gründen fiel das Rollgerüst um, und die Frau stürzte mehrere Meter zu Boden. Dabei wurde sie unbestimmt verletzt und von dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.