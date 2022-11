Flawils erste Lägelisnacht nach zwei Jahren Pandemie

Lichtensteig Digitale Nomaden schlagen ihre Zelte auf: Ein bekanntes Programm soll junge Städter zum Probewohnen nach Lichtensteig locken

Das in Deutschland bekannte und erfolgreiche Programm «Summer of Pioneers» kommt erstmals in die Schweiz – genauer nach Lichtensteig. Kreative Stadtmenschen dürfen im Städtli probewohnen und engagieren sich im Gegenzug aktiv in der Gemeinde mit ihren Ideen.