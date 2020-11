Flawil lehnt Verkauf der Liegenschaft

St. Gallerstrasse 62 ab Flawils Stimmberechtigte haben an der heutigen Bürgerversammlung das Budget 2021 genehmigt und der Sanierung des Kindergartens Wisental zugestimmt. Keine Mehrheit fand hingegen der beantragte Verkauf der Liegenschaft an der St. Gallerstrasse 62. Andrea Häusler 24.11.2020, 23.28 Uhr

171 Stimmberechtigte oder 2,8 Prozent beteiligten sich an der Bürgerversammlung vom Dienstagabend im Flawiler Lindensaal. Bild: Andrea Häusler

Das Budget für das nächste Jahr ist in trockenen Tüchern. Wie vom Gemeinderat beantragt, bleibt der Steuerfuss bei 133 Prozent, der Grundsteuersatz bei 0,8 Promille. Dies nachdem ein Antrag, den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte auf 128 Prozent zu senken, trotz beachtlicher Zustimmung gescheitert war.

Deutlich verwarfen die 171 anwesenden Stimmberechtigten (2,8 Prozent) hingegen den Antrag des Gemeinderats, die Liegenschaft an der

St. Gallerstrasse 62 zum Preis von 3,12 Mio. Franken an die Aventas AG in Herisau zu verkaufen. Dies nach längerer Diskussion, in der insbesondere die lukrativen Mieteinnahmen hervorgehoben und die Liegenschaftenstrategie des Rats als unzureichend transparent kritisiert worden waren.

Neubau oder Renovation? Die Sanierung des Kindergartens Wisental gab auch kurz vor der Abstimmung über den beantragten Kredit von 1,98 Mio. Franken nochmals zu reden. Die Zustimmung zum geplanten Umbau- und Sanierungsprojekt fiel letztlich aber deutlich aus.

