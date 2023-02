Kirchgemeinde Flawil verzichtet auf Bau eines Mehrfamilienhauses

Flawil «Jetzt zu bauen wäre unverantwortlich»: Kirche stellt Mehrfamilienhaus-Projekt zurück Der Mehrfamilienhaus-Neubau der reformierten Kirchgemeinde Flawil an der Landbergstrasse ist projektiert und bereits bewilligt. Im März hätte die Kirchbürgerschaft den Baukredit sprechen sollen. Doch dazu kommt es nicht. Andrea Häusler 20.02.2023, 18.00 Uhr

Das projektierte und bewilligte Mehrfamilienhaus an der Landbergstrasse wird zurückgestellt. Visualisierung: PD

Die Kosten von 2,9 Millionen, wovon 2 Millionen fremdfinanziert, seien tragbar, hatte Kirchenvorsteherschaftspräsidentin Daniela Zillig-Klaus noch von einem Jahr versichert. Damals bewilligte die Kirchbürgerschaft einen Kredit von 131’000 Franken für die Detailprojektierung eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wohnhauses auf dem kircheneigenen Areal an der Landbergstrasse 27. Die Erträge aus der Vermietung der vier Wohnungen sowie der Gewerberäume sollten die Betriebskosten der Kirchgemeinde zu tragen helfen. Zumal die finanzielle Belastung mit der sinkenden Zahl von steuerzahlenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern steigt. Das Bauprojekt hat das Baubewilligungsverfahren bereits durchlaufen. Mit einem Ja zum Baukredit wäre dem Baustart nichts mehr im Weg gestanden.

Rentabilität nicht mehr gegeben

Dazu kommt es nun aber nicht. Wenn sich reformiert Flawil am 23. März zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung trifft, fehlt das Projekt auf der Traktandenliste, welche bereits auf der Website der Kirchgemeinde aufgeschaltet ist.

«Wir haben das Bauvorhaben zurückgestellt», sagt Daniela Zillig-Klaus. Denn jetzt zu bauen wäre unverantwortlich. Als Gründe führt sie die aktuelle Marktlage an: die gestiegenen Hypothekarzinsen und Baukosten. «Eine Rentabilität könnte unter diesen Voraussetzungen nicht mehr erzielt werden.» Selbstverständlich, ergänzt sie, wären Einsparungen möglich, denn nachhaltiges Bauen koste. Zugunsten der Wirtschaftlichkeit möglichst günstig zu bauen, entspreche jedoch nicht der Philosophie, beziehungsweise der ethischen Haltung der Kirchgemeinde.

Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der reformierten Kirchgemeinde Flawil. Bild: PD

Vom Tisch ist das Projekt jedoch nicht. «Wir haben den Baufonds und sobald sich die Marktlage entspannt, werden wird das Projekt wieder aufgreifen», sagt Zillig-Klaus. Auf einen Zeitpunkt hingegen will sie sich nicht festlegen.

Der Baugrund ist jedenfalls vorbereitet. Die «Reinli»-Scheune auf deren Areal das Mehrfamilienhaus dereinst stehen soll, wurde vergangenen Sommer zurückgebaut. Wie die Fläche zwischenzeitlich genutzt wird, ist unklar. Daniela Zillig-Klaus sagt: «Die Baugrube wird aufgefüllt. Mehr wissen wir derzeit noch nicht.»

Projektierungskredit Umgestaltung Kirche Feld

Gebaut werden soll zwischenzeitlich trotzdem. Denn die 1911 erstellte Kirche Feld soll den heutigen Ansprüchen angeglichen werden. In welcher Art, das wurde der Kirchbürgerschaft im Frühsommer vergangenen Jahres anhand einer Projektstudie der eingesetzten Arbeitsgruppe sowie des St.Galler Architekten Daniel Cavelti aufgezeigt.

Im Wesentlichen sieht diese eine Reduktion der 1100 Sitzplätze auf 250 inselartig angeordnete Sitzgelegenheiten vor. Die Balustrade zwischen Kirchenschiff und Chorraum soll abgebaut und der Abendmahltisch durch mobile Tische ersetzt werden. Unter der Empore ist Platz für einen Treffpunkt geplant, im Turmzimmer ein inspirierender Raum für kleinere Gruppen. Erneuerungen sind ferner beim Licht, der Heizung/Lüftung sowie bei den Ton-/Akustikanlagen vorgesehen.

So soll sich die Kirche Feld nach der Umgestaltung präsentieren. Bild: Andrea Häusler

Die Kosten für die Umgestaltung sind auf rund zwei Millionen Franken geschätzt, wobei der Löwenanteil zu Lasten der Kirchgemeinde geht. Sollte die Kirchbürgerschaft am 23. März dem Projektierungskredit von 170'000 Franken zustimmen, geht damit der Auftrag zu hohem Kostenbewusstsein an die Planer. Daniela Zillig-Klaus ist sich bewusst, dass dies umzusetzen nicht einfach ist: «Sobald an diesem Bau Hand angelegt wird, löst das immense Investitionsvolumen aus. Insbesondere im Bereich der technischen Infrastruktur.» Es werde also darum gehen sorgfältig abzuwägen, was zwingend notwendig ist und worauf allenfalls auch verzichtet werden könnte.

Neuerlich wiederholt Zillig-Klaus: Der Rotstift werde nicht angesetzt, weil sich die finanzielle Situation der Kirchgemeinde dramatisch verschlechtere, sondern «weil wir die Zukunft ausserhalb der Kirchenmauern in der geplanten Begegnungsplattform sehen». Die Kirche werde vergleichsweise wenig genutzt. Entsprechend müsse man sich fragen, wie viel des vorhandenen Geldes man in ein solches Gebäude investieren will.