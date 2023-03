Der verborgene Tröckneturm von Flawil

Flawil Im St.Galler Tröckneturm wird geheiratet, im Flawiler Pendant gewohnt: Wo einst gefärbte Tücher flatterten Im Zentrum von Flawil befindet sich ein wenig beachteter, aussergewöhnlicher Zeuge der Textilzeit: ein Wohnhaus mit Tröckneturm. Die Liegenschaft an der Wilerstrasse stammt aus dem Jahr 1835 und gehört dem Flawiler Rechtsanwalt Martin Hubatka. Johannes Rutz Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Direkt neben dem Fabrikgebäude steht das Wohnhaus/Tröckneturm. Aufnahme von 1940. Bild: PD

Der bekannteste Tröckneturm in der Ostschweiz befindet sich in der Stadt St.Gallen beim Burgweiher. Der 1828 errichtete 25 Meter hohe hölzerne Tröckneturm ist der eindrucksvollste Zeuge für das damalige florierende Leinwandgewerbe. Er diente dem Trocknen der frisch gefärbten Tücher. Seit diesem Jahr kann hier geheiratet werden.

Ebenso originell, aber etwas kleiner ist das Wohnhaus mit Tröckneturm in Flawil. Auf der Seite des Hauseingangs an der Wilerstrasse 7 fällt ausser einer stilvollen Hausfassade nichts Besonderes auf. Das Aussergewöhnliche wird erst sichtbar, wenn man von der Magdenauerstrasse zwischen dem Migros-Markt und dem Haus des

St.Galler Bauernverbandes auf das zurückversetzte Gebäude blickt. Täglich gehen unzählige Menschen beim Marktplatz achtlos daran vorbei, ohne die historische Bedeutung des Gebäudes zu erkennen.

Flatternde Tücher

Die markante Auskragung des Daches auf der Südseite dominiert das Gebäude. Es ist der Tröckneturm, der wie an das Wohnhaus angesetzt wirkt; das Gebäude wurde aber schon beim Bau so konzipiert. Unter dem ausladenden Dach befanden sich in Reih und Glied Holzstäbe, die quer zum Haus befestigt waren. An ihnen hingen die Tücher und Garne zum Trocknen. Die Fabrikantenvilla vereinigte in sich drei Funktionen: Wohnhaus, Trocknungsanlage und eine im Keller eingerichtete Färberei.

Wie der heutige Besitzer der Liegenschaft, der 69-jährige Rechtsanwalt Martin Hubatka, erzählt, konnte das Baujahr des Gebäudes genau bestimmt werden. Während einer Renovation ist zufällig an der Kellerdecke eine Inschrift mit der Jahreszahl 1835 entdeckt worden.

Hausbesitzer Martin Hubatka mit einem 200-jährigen Briefdokument, das hinter dem Täfer gefunden wurde. Bild: Johannes Rutz

Es handelt sich um einen Fachwerkbau im Biedermeierstil. Diese beliebte Bauart in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine elegante, aber eher schlichte Bauweise aus. Die Nordseite mit dem Hauseingang und den ordentlich aneinander gereihten Fenstern vermitteln den Eindruck eines idyllischen Bürgertums. 1994 wurde das Haus einer Kernsanierung unterzogen. Erhaltenswerte Teile wurden belassen, das Haus gegen innen insoliert, die Stuckaturen, die alten Parkette und die Täfer an den Wänden wieder eingesetzt. Die breiten Gänge und die vielen Zimmer, modern eingerichtet, strahlen eine biedermeierliche Gemütlichkeit aus.

Das Grundstück mit seinem Park und dem Brunnen mit eigener Quelle wird eingegrenzt durch den Tüfibach auf der einen und den Dorfbach auf der andern Seite. Dieser, so Martin Hubatka, führe jedoch wegen der Umleitung des Botsberg-Baches in die Lehmgrube kaum mehr Wasser. Das bald 190-jährige Haus ist trotz seines Alters energetisch auf dem neuesten Stand. Es wird mit Erdwärme und mit Photovoltaik auf dem benachbarten Wohnblock geheizt.

Fabrikgebäude und Wohnhaus als Einheit

Das Wohnhaus mit Tröckneturm «zur Farb» bildete eine harmonische Einheit mit dem nebenstehenden, längst abgebrochenen Fabrikgebäude, wie es in einer Aufnahme aus dem Jahre 1940 eindrücklich erkennbar ist. Die Fabrik diente als Bleicherei und Färberei und bestand wahrscheinlich schon vor dem Bau der Fabrikantenvilla.

Der Tröckneturm mit Wohnhaus. Tuschzeichnung von Hans Vijgenboom, 2021. Bild: PD

Die Dynastie Hubatka begann 1893, als Robert Hubatka, in Degersheim eingebürgert und mit tschechischen Wurzeln, die Liegenschaft kaufte und seine Textilfirma mit Färben, Bleichen und Drucken von Stoffen zu wirtschaftlichem Erfolg führte. In jener Zeit (1895–1896) wurde die Magdenauer Strasse gebaut. Wo heute der Marktplatz ist, musste das Terrain um mehr als zwei Meter aufgeschüttet und der Botsberg-Bach in einen Stollen verlegt werden.

Enge Zusammenarbeit mit der Flawa

Lokalhistorisch interessant ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Firma Hubatka und der Firma Flawa. Das Bleichen von Baumwollflocken zu Medizinalzwecken war ein wichtiges Standbein der Firma. Etliche Jahre war auch die Schweizer Armee ein bedeutender Auftraggeber, mussten doch viele Sanitätshilfsstellen mit Operations- und Pflegematerial ausgerüstet werden. Die Qualitätsanforderungen waren hoch, weil die gebleichte Baumwolle chemisch rein und hydrophil (wasseraufsaugend) sein musste.

Diese Aufträge seien bis zuletzt eine solide Stütze der Firma gewesen, meinte der damalige Firmeninhaber Walter Hubatka in seinen Lebenserinnerungen. Er ist der Bruder des heutigen Besitzers des Tröckneturms. Nach 99 Jahren stellte die Firma Ende Dezember 1992 den Betrieb ein. Die Konkurrenz durch Billiglohnländer und der damit verbundene Preisdruck wurden zu gross. Anstelle des Fabrikgebäudes erstellte die Migros-Genossenschaft eine Zentrumsüberbauung. Geblieben ist das Wohnhaus mit Tröckneturm als Erinnerung an die aussergewöhnliche Textilzeit.

