Flawil «Ich war nicht sicher, ob sie mich nicht doch noch erschiessen»: Flawiler Goldschmied nach dem Überfall auf sein Geschäft Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf sein Schmuckgeschäft mit Goldschmiedeatelier an der Flawiler Kronenstrasse gibt der Inhaber in den sozialen Medien ein Statement zu seinem Befinden ab. Derweil die Polizei das Fahndungsbild der Täterschaft veröffentlicht. Andrea Häusler 22.04.2022, 14.51 Uhr

Das Geschäft an der Kronenstrasse bleibt heute geschlossen. Bild: Andrea Häusler

Donnerstagvormittag, 9.35 Uhr. In «Goldschmitte» an der Kronenstrasse 2 in Flawil ereignet sich das Horrorszenarium jedes Juweliers oder Bijoutiers. Angebliche Kunden erwiesen sich als Kriminelle, bedrohten den Geschäftsinhaber mit einer Waffe, raubten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken und flüchteten trotz Überwachungskameras weitgehend unerkannt.