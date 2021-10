Flawil «Ich bin die Stimme der Stimmlosen», das sagt Martin Rütti aus Flawil, der als Gemeinderat gewählt werden möchte 57-jährig und einiges falsch gemacht im Leben. Daraus hat Martin Rütti gelernt. Weil er «die andere Seite des Lebens» kennt, sieht er sich als gute Ergänzung im Flawiler Gemeinderat. Zita Meienhofer 15.10.2021, 16.15 Uhr

Als Martin Rütti seine Kandidatur für den Gemeinderat Flawil bekanntgegeben hatte, musste er Kritik einstecken. Das habe ihn motiviert, nicht abgeschreckt, sagt er. Bild: Zita Meienhofer

Martin Rütti will in den Flawiler Gemeinderat. Der 57-Jährige kandidiert für die Ersatzwahl des zurückgetretenen Erwin Thalmann. Die Wahl findet am 28. November statt. Martin Rütti, parteilos und Sozialhilfeempfänger, sieht sich als Stimme für die Stimmlosen. Seine Stimme hat er bereits erhoben. Er sammelte Unterschriften für Sicherheit am Bahnhof Flawil. Seit er seine Kandidatur bekanntgegeben hat, ist seine Stimme immer wieder zu hören und er sagt, was er denkt. Was er als Flawiler Gemeinderat bewirken will, hat er in den folgenden Fragen beantwortet.