Bauarbeiten am historischen "Hirschen" in Oberglatt

Flawil «Hirschen» in Oberglatt wird 250 Jahre alt: Dachreparatur und Voruntersuchungen Eine Schuttrutsche, eine Baumulde – im verwaisten Herrschaftshaus neben der Kirche Oberglatt wird gebaut. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass das denkmalgeschützte Objekt demnächst aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Denn ein Baugesuch liegt nicht vor. Andrea Häusler 02.02.2022, 12.00 Uhr

Eine Schuttrutsche und eine Baumulde weisen auf bauliche Aktivitäten am historischen Gasthaus Hirschen hin. Bild: Andrea Häusler

Vor 15 Jahren ist für das Gasthaus Hirschen eine neue Ära in seiner nun 250-jährigen Geschichte angebrochen: jene des Leerstands. Damals, im Jahr 2007, war das von Johannes Egli in den Jahren 1771/72 erbaute barocke Wohn- und Handelshaus aus dem Nachlass der Schwestern Anna und Marie Hugentobler an Kurt Huber verkauft worden. Der Frauenfelder Architekt hatte diverse Projektideen, auch konkrete Pläne: ein Businesshotel mit Wellnessbereich, ein Seminarhotel, Eigentums- und Seniorenwohnungen. Umgesetzt wurde jedoch nichts. Stattdessen wechselte das Herrschaftshaus vor zweieinhalb Jahren erneut den Besitzer. Eigentümerin ist seither die Innerschweizer Firma Narva Liegenschaften AG von Christopher Ernst Lillienfelth.

Reparaturarbeiten am Dach

Über die Sanierungspläne hielt sich das Unternehmen von Anbeginn weg bedeckt. Jedoch dürfte die Instandsetzung zumindest in Planung sein. «Derzeit wird ein Umbauprojekt für den ‹Hirschen› erarbeitet. Bereits wurden zahlreiche Voruntersuchungen in den Bereichen Bauphysik, Statik, Brandschutz und Restaurierung von Farbfassungen getätigt», weiss Denkmalpflegerin Irene Hochreutener Naef. In diesem Zusammenhang seien unlängst auch einzelne Sondageöffnungen ausgeführt worden.

Was die Baumulde und die Schuttrutsche auf dem Areal betrifft, sagt sie: «Im Moment werden von der Bauherrschaft Sicherungsarbeiten und Reparaturen am Dach ausgeführt, damit das wertvolle Gebäude keinen Schaden nimmt.»

Einzellösungen für Kulturobjekte

32 Zimmer, 835 Quadratmeter Wohnfläche, 6290 Kubikmeter Volumen. Baufällig ist das Objekt nicht, aber stark renovationsbedürftig. Für die Sanierung und Umnutzung gibt es, laut Irene Hochreutener Naef, keine Standardlösungen. Die geltenden SIA-Normen sowie die Gesetze über Brand-, Immisions- und Erdbebenschutz, aber auch hinsichtlich der Verkehrssicherheit seien auf Neubauten ausgerichtet, macht sie klar. «Für eine historische Baute müssen, zusammen mit den kantonalen Fachstellen und Experten aus der Privatwirtschaft, im Rahmen der gesetzlich möglichen Ausnahmebestimmungen, Einzellösungen erarbeitet werden.»

Dies sei aufwendig und bedinge ein hohes Engagement der Bauherrschaft. «Denn geschützte Bauten sind in ihrer schutzwürdigen Substanz zu erhalten und dürfen durch bauliche Massnahmen nicht beeinträchtigt werden.» Für den Eigentümer bedeute dies im konkreten Fall, dass alle denkmalpflegerisch relevanten Massnahmen, der Zustimmung der Gemeinde und der kantonalen Denkmalpflege bedürfen.

Letztere decke die Bauherrschaft nicht in erster Linie mit Auflagen ein. Die Aufgabe bestehe vielmehr darin, die Bedürfnisse der Bauherrschaft mit den Anforderungen des Kulturschutzes in Einklang zu bringen, sagt Hochreutener Naef. «Insbesondere sollen die Einzelbauteile in Bezug auf ihren Schutzwert und die Erhaltensfähigkeit geprüft und gewertet werden.»

Verantwortung bei der Gemeinde

Die Zeichen steht gut, dass der «Hirschen» nun doch jene Frischzellenkur erhält, die ihm eine neue Zukunft eröffnet. Und, wenn doch nicht? Ist eine Eigentümerschaft verpflichtet, ein geschütztes Objekt vor dem Zerfall zu bewahren? Irene Hochreutener Naef sagt: «Die politische Gemeinde kann Massnahmen zur Bestandessicherung von Baudenkmälern treffen, wenn die Eigentümerschaft dies nicht tut.» Dies auf deren Kosten, sofern ihr daraus ein wirtschaftlicher Profit erwächst.