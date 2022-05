Flawil «Happy Day» für Michael Grey: Flawiler singt im Duett mit Calum Scott Für Michael Grey aus Flawil erfüllte sich ein Traum. Im Starduett der Sendung «Happy Day» des Schweizer Fernsehens interpretierte er am Samstag mit Calum Scott live dessen Hit «You Are The Reason». Andrea Häusler 02.05.2022, 18.23 Uhr

Michael Grey (links) während des Live-Auftritts mit Popstar Calum Scott bei «Happy Day». Bild: SRF

Die Emotionen haben sich auch am Tag zwei nach dem Fernsehauftritt nicht gelegt. «Was ich erleben durfte, kann ich noch immer nicht richtig einordnen», sagt Michael Grey. Das Starduett in Röbi Kollers Samstagabendshow machte den 36-Jährigen in doppelter Hinsicht «happy»: Weil der britische Popsänger Calum Scott als Mensch und Künstler sein Idol ist und weil er mit ihm den Megahit «You Are the Reason» singen durfte.

Zwischen Nervosität und Vorfreude

Zwei Stunden Gesangsunterricht beim SRF-Vocal-Coach, üben zu Hause in Flawil, eine Probe mit Calum Scott am Samstagnachmittag, dann die Generalprobe und schliesslich der Live-Auftritt im Fernsehstudio. «Ich war extrem nervös, als ich auf die Bühne kam», gesteht Michael Grey. Doch der Blickkontakt mit Scott, sein aufmunterndes Lächeln, hätten das Lampenfieber weggefegt und Raum für riesige Vorfreude geschaffen. Den Auftritt selber, sagt er, habe er dann wirklich geniessen können. «Ich fühlte die Melodie, erlebte den Text und ich traf Töne, von denen ich zuvor nicht gewusst hatte, dass ich sie überhaupt singen kann.»

Die Sache mit dem «Golden Buzzer»

Heute steht Michael Grey bereits wieder im Restaurant des Gossauer Gastronomiebetriebs Werk 1, das er seit fünf Jahren mit seinem Partner Simon Fischer führt. Doch der Auftritt klingt nach: in Feedbacks, die ihn über verschiedene Kommunikationskanäle erreichen. Er sagt:

«Es ist schön, wenn es gelingt, seine Emotionen auf die Zuhörer zu übertragen, Gänsehautgefühle zu wecken oder Tränen der Rührung auszulösen.»

Solche Rückmeldungen bedeuten dem singenden Gastgeber noch mehr als das Kompliment Scotts, der sagte: «Sässe ich in der Jury einer Castingshow, würde ich für diese Leistung den «Golden Buzzer» drücken.»

Ähnliche Biografie

Calum Scott, dank des sechsten Platzes bei «Britain’s Got Talent» im Jahr 2015 bekannt geworden, ist für Grey mehr als jener Interpret, dessen Melodien er täglich rauf und runter hört. «Seine Songs, die Texte, in denen er seine Lebensgeschichte verarbeitet, haben mir geholfen, zu mir selbst zu finden. Der zu sein, der ich bin.»

Aus seiner Vergangenheit macht Michael Grey kein Geheimnis. Frei von der Leber weg erzählt der Sohn eines Briten und einer Schweizerin von seiner Kindheit in England, aber auch von seiner Teenagerzeit in der Schweiz: «Ich trug eine Brille, hatte Pickel, kaum Freunde, nicht die coolsten Klamotten.» Grey bezeichnet sich selbst als Aussenseiter, der Pferde liebte, während andere Fussball spielten. Erst mit 18 Jahren habe er sich zu seiner Homosexualität bekennen können. «Auch in dieser Zeit hat mir die Musik geholfen», sagt er.

Doppel-Platin für «Only Human»

Die Parallelen in der Biografie sind das eine, was den Flawiler an seinem temporären Duettpartner fasziniert. «Das andere ist die Bodenständigkeit, die er trotz des Erfolges bewahrt hat. Wir hatten es Backstage wirklich lustig, haben gewitzelt und gequatscht. Wobei meine englischen Wurzeln natürlich der perfekte Eisbrecher waren.» Dass er ihm im Namen von Universal Music nach dem Auftritt Doppel-Platin für das Album «Only Human» übergeben durfte, war Grey natürlich eine besondere Ehre.

Sprungbrett für musikalische Karriere

«Mach was draus», hatte ihn Calum Scott ermutigt. Die Aufforderung hat Michael Grey beherzigt, möchte den Auftritt als Sprungbrett nutzen. «Auch mit 36 Jahren ist es nicht zu spät, alles zu tun, um seinen Traum zu leben», sagt er.

Träume hatte er schon einige. Als er 2008 als Mr. Ostschweiz kandidierte und sich drei Jahre später um die Mr. Gay-Krone bemühte, reizten ihn die Laufstege der Welt. Beruflich ist er inzwischen angekommen: «Die Arbeit als Gastgeber, das Lokal und das Team machen mir sehr viel Spass», sagt er. Deshalb spricht er, wenn er von einer Gesangskarriere schwärmt, auch eher von einem semiprofessionellen Engagement.

Die Basis ist gelegt. Was nun? «Ich könnte mir vorderhand vorstellen, an Hochzeiten singen, vielleicht auch an einer Trauerfeier, denn auch dort geht es um Emotionen», sagt Michael Grey. Fest vorgenommen hat er, sich in die Stimmbildung zu investieren. «Die zwei Vocal-Coach-Stunden haben Lust auf mehr Können geweckt.»