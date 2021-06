Der historische Weiler Burgau definiert seine Ortsmitte

Zwölf Burgau’s in der Nähe und der Ferne Ein Stadtteil von Jena, das Städtchen Burgau an der Mindel, der Ortsteil Burgau vor der Altstadt von Wasserburg, Burgau/St. Gilgen zwischen Mondsee und Attersee sowie die Siedlung der Marktgemeinde Burgau in der Steiermark prägen den östlichen Halbkreis der Rondelle. Westseitig sind das portugiesische Burgau am Atlantik und die beiden landwirtschaftlichen Ansiedlungen Burgau am Fuss der Pyrenäen (St. André/Rébénacy) aufgeführt. Dann schliesst sich der Kreis wieder in Richtung Deutschland: Burgau bei Monscha, das Schloss Burgau bei Düren sowie die gleichnamigen Orte bei Karlsruhe und Dürmentingen runden das steinerne Dorfplatzsymbol ab. (ahi)