Flawil Ein Künstler schenkt der Spitex Flawil 57 Zeichnungen Die Bilder des Flawilers Hans Vijgenboom können von Kunstliebhabern erworben werden. Der Erlös kommt der Spitex zugute. 29.04.2021, 14.49 Uhr

Hans Vijgenboom hat schon zahlreiche idyllische Ecken in Flawil zu Papier gebracht. Hier: der obere Botsberg. Zeichnung: Hans Vijgenboom

(pd) Hans Vijgenboom ist Zeichner und ein langjähriges Mitglied im Spitex-Verein Flawil. Nun stellt er sein künstlerisches Können in den Dienst der Spitex. Er schenkt dem Verein 57 Original-Tuschzeichnungen von Flawiler Objekten, die bis auf weiteres in der Kantonalbank und in der Ameisen Apotheke ausgestellt werden.