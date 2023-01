Parlament statt Bürgerversammlung: Wäre Flawil dazu bereit?

Flawil «Die Bürgerversammlung hat fast nostalgischen Charakter»: Ist die Zeit reif für ein Flawiler Stadtparlament? Die Gemeindeorganisation umkrempeln, die Bürgerversammlung zu Gunsten eines Parlaments abschaffen? Ja, nein, vielleicht: In der 10'500-Einwohner-Gemeinde gehen die Meinungen weit auseinander. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 29.01.2023, 12.00 Uhr

Mit einer Stimmbeteiligung von 6,6 Prozent war die Bürgerversammlung vom November 2021, wegen des umstrittenen Landverkaufs im Töbeli, vergleichsweise gut besucht. Bild: Andrea Häusler, 30. November 2021

«Bürgerversammlungen, die habe ich jeweils gar nicht auf dem Radar.» Sarina D., die mit richtigem Namen nicht genannt werden möchte, sass noch nie im Lindensaal. Auch nicht vergangenen November, als über das gegen 60 Millionen Franken schwere Budget 2023 und die Abschaffung des Schulrats befunden wurde. Sarina interessierte das so wenig wie die restlichen fast 97 Prozent der 5956 Stimmberechtigten Flawils.

Die Versammlung vom Herbst ist nur ein Beispiel. Die Beteiligung an Bürgerversammlungen ist konstant tief, selbst wenn umstrittene Vorlagen traktandiert sind. Ein ganz anderes Bild zeigte sich bei der Abstimmung über die Rechnung 2020, die pandemiebedingt an der Urne stattfand: 3052 Flawilerinnen und Flawiler oder 50,3 Prozent der Stimmberechtigten gaben ihre Stimmzettel ab – auch Sarina D.

Aus der Zeit gefallen

Fehlendes Interesse am kommunalpolitischen Geschehen oder an öffentlichen Debatten, mangelnde Zeit oder schlichtes Vergessen – es gibt viele Gründe, auf das Mitspracherecht zu verzichten. Der Flawiler Niklaus Heuberger findet deshalb: «Die Gemeindeversammlung ist aus der Zeit gefallen, hat schon beinahe nostalgischen Charakter – so schön diese direktdemokratische Begegnung auch sein mag.» Für ihn wäre jetzt, nach der Rücktrittsankündigung von Gemeindepräsident Elmar Metzger, der richtige Zeitpunkt, das politische System Flawils zu überdenken.

Neu ist das in einem Leserbrief formulierte Anliegen nicht. «Die Parlamentsfrage war in den vergangenen 20 Jahren immer mal wieder ein informelles Thema.», sagt Elmar Metzger. Zu konkreten Bestrebungen, Begehren oder Beschlüssen sei es aber nie gekommen. Argumente für die Einführung eines Parlaments vermag er zwar auszumachen, sagt aber: «Bei unserer Gemeindegrösse überwiegen die Nachteile deutlich.» Als wesentlichen Punkt nennt er dabei den Verlust eines Stücks gelebter Demokratie.

Ineffizient und teurer

Der Präsident der Mitte-Partei, Dieter Schwizer, sieht das ähnlich. Er sagt: «Ich zweifle an der Effizienz einer solcher Organisation und denke auch, dass es schwierig wäre, genügend Leute für die Besetzung der Sitze zu finden.»

Dieter Schwizer, Präsident Die Mitte, Flawil. Bild: PD

Hinzu komme der finanzielle Aspekt:

«Heute tragen die Parteien meist unentgeltlich zu Meinungsbildung bei, hernach ginge diese Aufgabe budgetrelevant an bezahlte Akteure.»

Was bei der Mitte-Partei intern nie ein Thema war, ist bei den Grünen Wil-Land auch schon zur Sprache gekommen. Wobei Präsident Ueli Siegenthaler klarmacht: «Eine Systemänderung ist jedoch weit von der aktuellen Agenda entfernt.»

Ueli Siegenthaler, Präsident Grüne Wil-Land. Bild: PD

Dafür sei Flawil noch zu sehr Dorf und die Einwohnerzahl zu tief. Die Beteiligung an der Bürgerversammlung läge, so Siegenthaler, auch nach einer Verdoppelung der Bevölkerung noch in einem vertretbaren Rahmen.

Im Gemeinderat platziert

Ganz anders positioniert sich die SP, die sich wiederholt mit dem Thema befasst und bereits Anregungen zu einer Umstellung im Gemeinderat platziert hat. Deren Co-Präsident Marco Lüchinger erinnert an den jüngsten Anstoss im Rahmen der Vernehmlassung zur Reorganisation der Schulführung.

Marco Lüchinger, Präsident SP, Flawil Bild: PD

Die Parteimeinung ist auch Lüchingers persönliche:

«Aus Gründen der Mitwirkung ist es schlecht, wenn wichtige Entscheide von nur wenigen Prozenten des Stimmvolks gefällt werden.»

Status quo seit über 20 Jahren

Im Kanton St.Gallen hat in den letzten Jahren keine Gemeinde von der direkten zur repräsentativen Demokratie gewechselt. Obwohl es Efforts gab und gibt. Aktuellstes Beispiel ist Rapperswil-Jona. Die zweitgrösste Stadt im Kanton hatte den Wechsel zum Parlament 2015 abgelehnt. Letztes Jahr kam das Thema erneut vor die Bürgerversammlung, welche den Entscheid an die Urne verwies. Abgestimmt wird am 12. März 2023.

Bis dahin bleiben St.Gallen, Wil und Gossau die einzigen St.Galler Städte mit einem Parlamentsbetrieb. Nachdem Rorschach im Jahr 2004 wieder zur Bürgerversammlung zurückgekehrt war.

Der Diskussion gegenüber offen

Die Frage, ob Flawil bereit wäre, die politischen Entscheidungen an gewählte Repräsentanten zu delegieren, lässt FDP-Präsident Roland Roos offen. Persönlich steht er einem Systemwechsel – auch in Bezug auf die Rekrutierung von Parlamentsmitgliedern – aber kritisch gegenüber.

Roland Roos, Präsident FDP, Flawil. Bild: PD

Dennoch ist er sicher, dass sich seine Partei einer öffentlichen Diskussion als Basis für eine Vernehmlassung nicht verschliessen würde. «Möglicherweise resultierte daraus ja ein Auftrag an den Gemeinderat, Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten.» Unabhängig davon findet Roos, dass Wege gefunden werden müssten, um die Teilnahme an den Bürgerversammlungen für ein grösseres Publikum attraktiv zu machen.

