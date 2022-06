Botsberger Scheune in Flawil ist letzte Zeugin der alten Mühle

Flawil Die Botsberger Scheune ist die letzte bauliche Zeugin der 600-jährigen Geschichte der ehemaligen Mühle Die alte Scheune beim Eingang Mühlebachstrasse in die Wilerstrasse ist eine der letzten im besiedelten Gebiet Flawils. Für die Quartierbevölkerung ist sie eine wichtige Erinnerung. Doch wie geht es mit ihr weiter? Johannes Rutz Jetzt kommentieren 07.06.2022, 15.00 Uhr

Die Botsberger Mühlenscheune, von Süden her betrachtet. Bild: Johannes Rutz

Immer mehr Scheunen verschwinden aus den Dorfbildern. Für sie besteht keine Verwendung mehr. Jüngstes Beispiel ist die bekannte «Reinli»-Scheune an der Landbergstrasse in Flawil. Sie muss einem Mehrfamilienhaus weichen.

Der klassische Scheunentyp ist im Grundriss ein langes Rechteck mit einem tief herunter gezogenen, mit Ziegeln bedeckten Satteldach. Es gibt kaum ein Dorf, in dem nicht solche Scheunen standen. Durch die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrieben verloren sie ihre Bedeutung und wurden zu idealen Abbruchobjekten, stehen sie doch meist leer oder dienen noch als Geräteschuppen und Lagerräume.

Mühle hat eine 600-jährige Geschichte

Eine der letzten Scheunen im besiedelten Gebiet Flawils ist die Botsberger Scheune beim Eingang Mühlebachstrasse in die Wilerstrasse. Ihre Bedeutung geht weit über einen gewöhnlichen Stall hinaus. Sie ist die letzte bauliche Zeugin der 600-jährigen Geschichte der Botsberger Mühle. Diese wurde 1972, vor 50 Jahren, abgerissen. An deren Stelle (Mühlebachstrasse 4) steht seither ein Wohnblock.

Die Botsberger Bevölkerung identifiziert sich immer noch stark mit dem geschichtsträchtigen Gebäude. In Erinnerung daran weihte der Quartierverein Botsberg kürzlich ein «Botsberg Plätzli» ein mit Geräten aus früheren Zeiten: Ein Mühle-Mahlstein, ein Pflug, ein Tengeli-Bock. Die quartiergeschichtlich wichtige Mühlenzeit soll nicht in Vergessenheit geraten, wie sich Quartiervereinspräsident Andreas Koller ausdrückte.

Neu eingeweiht: Das Botsberg Plätzli mit Tengeli-Bock, Erinnerungstafel, Pflug, Mühle-Mahlstein. Bild: Johannes Rutz

Der Botsberger Bach existiert auch nicht mehr. Er versorgte während Jahrhunderten die Mühle mit Wasser, ebenso das damalige Eisfeld beim Eisbahnweg und die ehemalige Badi beim heutigen Flawa-Areal. Er wurde vor zwei Jahren auf der Höhe der Bogenstrasse 95 aus Hochwasserschutzgründen umgeleitet und fliesst nun nach Norden ins Lehmtobel.

Mühle und Scheune: Eine Einheit

Die Mühle ist weg, der Bach ist weg. Einzig die Mühlenscheune an der Wilerstrasse erinnert noch an jene prägende Zeit im Botsberg. Scheune und Mühle bildeten seit je eine harmonische Einheit, wie es der verstorbene Wiler Kunstmaler Georg Rimensberger in einer Zeichnung anschaulich darstellte.

Die Zeichnung von Georg Rimensberger. Bild: PD

Die Botsberger Mühle ist seit dem 15. Jahrhundert dokumentiert, gehörte lange Zeit dem Kloster Magdenau und erlebte um 1900 den letzten Höhepunkt mit Jean Diethelm. Er betrieb mit seinen zwei Wasserrändern eine Getreidemühle und eine Säge, verfügte über einen grossen Landwirtschaftsbetrieb, eine Geflügelfarm und eine Bäckerei. Die Mühle war der wichtigste Begegnungsort des Quartiers.

Die Scheune erbaute Diethelm 1883 für seine vier Mühlen-Pferde. Vorne mit erhöhter Decke hatte er die Pferde, hinten seine Kühe und Schweine. An der Aussenwand stecken noch heute die Stäbe für das Aufhängen des Pferdegeschirrs. Der Grossvater des heutigen Bewohners, Robert Hungerbühler, baute 1905 an den Stall sein Wohnhaus an. Er verewigte das Baujahr auf seinem Brunnen.

Der heute 82-jährige Enkel Walter Hungerbühler übernahm später den Betrieb und bewirtschaftete ihn bis 2010. Seither steht die Scheune leer. Sie strahlt auch nach 140 Jahren immer noch einen rustikalen Charme aus.

Gemeinde ist Eigentümerin der Liegenschaft

Wie geht es mit dieser Scheune als kulturhistorisch wertvolles Erbe weiter? Eine Restaurierung und Umnutzung zu einem Quartiertreffpunkt würde die Identität des Quartiers stärken, wäre aber mit hohen Kosten verbunden. Beispiele aus anderen Schweizer Gemeinden zeigen aber, wie auf diese Art städtebaulich ausgezeichnete Lösungen entstehen können. Durch das ersatzlose Abreissen würde das geschlossene Ensemble der Häuser um den Kern von Alt-Botsberg aufgebrochen.

Ein wichtiges Wort wird die politische Gemeinde mitzureden haben, ist sie doch Eigentümerin der Liegenschaft. Die Zukunft der Botsberger Mühlenscheune steht in den Sternen.

