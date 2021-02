flawil Corona und der Lohn des Gemeindepräsidenten: Was in der neuen Ausgabe der Fasnachtszeitung «Chratzbörschte» steht Heute erscheint die Flawiler Fasnachtszeitung zum 40. Mal. Der dazugehörige Wanderpreis wird dieses Jahr nicht auf der Bahnhofstrasse sondern in einem Stream überreicht. Rossella Blattmann 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die «Chratzbörschte» wird dieses Jahr 40. Bild: PD

Gelb, rot, schwarz, gewürzt mit einer zünftigen Prise Satire: Das ist die Flawiler Fasnachtszeitung «Chratzbörschte». Die vom Narrenrat Flawil herausgegebene Zeitung, die von lustigen und peinlichen Ereignissen, die sich in Flawil in den vergangenen Monaten ereignet haben, berichtet, erscheint jedes Jahr knapp eine Woche vor dem Schmutzigen Donnerstag, dem «schmotzige Donschtig». Wer hinter dem seit Jahren anonymen Redaktionsteam steckt, bleibt auch dieses Jahr ungewiss.

Sandro Fischer vom Narrenrat Flawil. Bild: PD

Wie immer liegt heute die «Chratzbörschte» wieder dem «Flade», dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Flawil, bei. Eine besondere Ausgabe, denn: Die Flawiler Fasnachtszeitung feiert Geburtstag, sie erscheint zum 40. Mal. Sandro Fischer vom Narrenrat Flawil hat auch dieses Jahr die «Chratzbörschte» gelayoutet. Er sagt:

«Auch wenn 2020 von der Pandemie geprägt war, war es uns ein Anliegen, dass es in der ‹Chratzbörschte› nicht nur um Corona geht.»

Eine neue Weltordnung

«Diese Zeitung ist nicht frei von irgendwelchen Viren», steht auf der Front der Jubiläumsausgabe neben einem kleinen, grünen Virussymbol. So findet sich auf der zweiten Seite eine Coronameinungsumfrage bei Flawiler Persönlichkeiten. Darin stellt die «Chratzbörschte»-Redaktion die Frage, wie diese die Entwicklung des Virus im Jahr 2021 zum Vergleich des Vorjahres sehen.

Elmar Metzger (CVP), Gemeindepräsident Flawil. Bild: PD

Unter den «exklusiven Antworten» findet sich auch eine des Flawiler Gemeindepräsidenten Elmar Metzger. «Es soll eine neue Weltordnung (NWO) geschaffen werden», sagt er. Geheimgesellschaften hätten die Krise ausgenutzt und würden noch im Frühling 2021 eine autoritäre Weltordnung errichten. Gegen die Folgen – Militärpräsenz, Zusammenbruch des Finanzsystems und die Abschaffung der Bürgerrechte – müssten sich auch die Flawiler wehren.

Der Gemeindepräsident und sein Lohn

Elmar Metzger taucht zwei Seiten weiter erneut auf. Der Hintergrund: Der grosse Lohnreport der Schweizer Gemeindepräsidenten, den die Boulevardzeitung «Blick» im vergangenen August publik machte. Für Empörung sorgte, dass jeder Flawiler 20 Franken pro Jahr an den Lohn des Gemeindepräsidenten zahlt. Dass ausgerechnet der Flawiler Journalist «Bobias Truggmann» den Artikel schrieb, amüsiert die «Chratzbörschte»-Redaktion.

Auf Seite acht wird über eine peinliche Verwechslung berichtet, die der «Wiler Zeitung» passierte (Irren ist menschlich – es sei uns verziehen). Als am 28. September Ulrich Häfliger nach dem ersten Wahlgang in den Flawiler Schulrat gewählt wurde, landete ein falsches Bild im Blatt. In einer offiziellen Dankesrede in der «Chratzbörschte» bedankt sich «Ueli Häfeli» für seine Wahl.

Verleihung via Stream

Der seit dem Vorjahr neu zusammengesetzte Narrenrat Flawil ist nicht nur Herausgeber der Fasnachtszeitung, er bestimmt am Schmutzigen Donnerstag auch den Preisträger der «Chratzbörschte». Diese besondere Ehre gebührt jeweils einer Persönlichkeit aus der Region, die sich in die Nesseln gesetzt und medial auf sich aufmerksam gemacht hat. Verliehen wird der Preis jeweils vor zahlreichen Menschen auf der Flawiler Bahnhofstrasse.

Dieses Jahr hingegen findet die Verleihung aufgrund der Coronapandemie nicht live, sonder via Stream statt. Am Schmutzigen Donnerstag gibt es laut Sandro Fischer ab 18.30 Uhr einen Livestream aus dem Flawiler Lindensaal, der offizielle Teil beginnt um 19.11 Uhr. «Der fünfköpfige Narrenrat, bestehend aus mir, Barbara Reut Schatzmann, Mischa Sutter, Judith Siegenthaler und Luca Zillig, wird verkleidet live vor Ort sein», sagt Fischer. Es werde verschiedene Einspieler geben sowie Live-Zuschaltungen von Guggenmusigen.

Live zugeschaltet wird auch der diesjährige «Chratzbörschte»-Preisträger. Wer dieses Jahr den Wanderpreis erhält, will Sandro Fischer nicht verraten. Es handle sich auf jeden Fall um eine Person, deren Fauxpas in der Fasnachtszeitung erwähnt ist. Fischer sagt:

«Wir waren uns schnell einig, wer dieses Jahr den Preis erhalten soll.»

Hinweis: Die Flawiler Fasnacht findet 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht im gewohnten Rahmen statt. Weitere Informationen finden Sie hier: www.narrenrat.ch.