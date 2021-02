Flawil Chela darf auch verspielt sein: Caroline Fuchs bereitet das Tier für die Ausbildung zur Blindenhündin vor – bald muss sie Abschied nehmen Als zehnwöchiger Welpe kam Chela zu Caroline Fuchs. Zusammen mit ihrer eigenen Hündin Sari hat die Flawilerin Chela sozialisiert. Nun kehrt das Tier bald zur Blindenführhundeschule Allschwil zurück. Zita Meienhofer 15.02.2021, 11.54 Uhr

Unterwegs in Flawil: Caroline Fuchs mit ihrer Hündin Sari (links) sowie der Patenhündin Chela. Bild: Zita Meienhofer

«Es wird jener Moment sein, in dem die künftige Bezugsperson von Chela die Jacke anziehen und mit der Hündin spazieren gehen wird», sagt Caroline Fuchs und wird ein wenig nachdenklich. Sie spricht über den Zeitpunkt, vor dem sie Respekt hat. Sie spricht über jene Minuten, in denen sie sich von Chela trennen muss, jenem Tier, dass das vergangene Jahr bei Caroline Fuchs in Flawil lebte.

Chela ist nicht Caroline Fuchs Hund, sondern ein Patenhund der Blindenführhundeschule Allschwil im Kanton Basel-Landschaft. Seit dem 29.Januar 2020 lebt die Labradorhündin bei Caroline Fuchs, wurde von ihr im ­vergangenen Jahr sozialisiert, so an die Umwelt gewöhnt, dass ­Chela nun nach Allschwil zurückkehren und zu einem Blindenführhund ausgebildet werden könnte.



Mit Sari kam die ­Begeisterung für Hunde



Mit einem Hund verband Caroline Fuchs bis vor knapp elf Jahren nichts. Dann sah sie die ­Anzeige mit Fotos von Sari, einer Flat-Coated-Retrieverhündin. Seither sind die schwarzhaarige Sari und die Flawilerin ein eingeschworenes Team. Caroline Fuchs bekam Freude, mit Sari zu arbeiten, die Ausbildung zum Therapiehund zu absolvieren. Seit einigen Jahren ist das Team ehrenamtlich im Einsatz – vor allem bei Familien mit behinderten oder kranken Kindern. Caroline Fuchs sagt immer wieder:

«Sari ist eine besondere Hündin, sie hat einen guten Charakter, bei ihr stimmt einfach alles.»

Mit ihr läuft sie ohne Leine durch das Dorf, die Hundedame gehorcht ihr auf das Wort. Sari zeigt sich gegenüber Fremden zwar interessiert, aber nicht aufdringlich – ganz im Gegensatz zu ihrer vorübergehenden Mitbewohnerin.



Chela mit dem hellbraunen Fell ist neugierig. Ihre wachen Augen mustern den Besuch eingehend, sie schnuppert, möchte spielen. Caroline Fuchs, ihr Mann und ihr 14-jähriger Sohn haben es sich eingehend überlegt, ob es möglich ist, einen Patenhund zu haben, ihm das nötige Rüstzeug für seine spätere Aufgabe mitgeben zu können. Es interessierte die 43-Jährige, zu erfahren, was es braucht, um einen Hund für diese Aufgabe vorzubereiten. Die Arbeit ist aufwendig und basiert auf freiwilliger Basis.

Weniger Sorgen bereitete ihnen die Tatsache, dass mit Sari eine zweite Hündin im gleichen Haushalt lebte. «Ich wusste, dass das mit Sari möglich ist, ein Welpe kann viel von ihr lernen», sagt Caroline Fuchs. Zudem klärten die Verantwortlichen der Blindenführhundeschule im Voraus eingehend ab, ob die Halterin, ihre Umgebung sowie das eigene Tier geeignet sind für einen Patenhund.



Mit Trainingsführgeschirr durch Gossau



Einen Monat nach Chelas Ankunft wurde mit dem Training begonnen. Am 26.Februar fuhr Caroline Fuchs mit ihr für das erste Training mit dem Zug nach Allschwil. Es folgten weitere Einheiten: wöchentlich in Oberbüren und monatlich in Allschwil. Zudem war das Team zwei- bis dreimal wöchentlich mit dem Führgeschirr unterwegs.



Nun ist Chela so weit, dass sie Caroline Fuchs, wenn diese sich die Augen verbindet, durch Gossau führt. «Das ist jedes Mal ein spezieller Moment.» Die blinde oder sehbehinderte Person gibt entsprechende Anweisungen, wohin der Hund sie führen muss – links, rechts, Treppe, Türe – sie muss also den Weg genau kennen. Die Aufgabe des Blindenführhundes ist es, seinen Schützling um Hindernisse zu führen. Caroline Fuchs sagt:

«Der Hund muss ­deshalb zu 100 Prozent gehorchen.»

Er darf sich auch nicht durch Lärm, Knaller oder andere Einflüsse ablenken lassen. Mit Chela funktioniert das jetzt schon im Trainingsführgeschirr hundertprozentig, obwohl die Hündin sehr verspielt ist. Das dürfe sie auch sein, wenn sie das Führgeschirr nicht trage. Schliesslich sei sie ein Tier und kein Werkzeug, erklärt ihre Chefin.



Chela soll Zuchthündin werden



Am 10.März wird Chela nach Allschwil zurückgehen. Sie wird voraussichtlich jedoch nicht als Blindenführhund eingesetzt werden, sondern als Zuchthündin. Im ersten Moment sei sie über diese Aussage enttäuscht gewesen, so Caroline Fuchs. Ihr wurde jedoch erklärt, dass die Vorgaben für eine Zuchthündin noch anspruchsvoller seien. «Da muss alles stimmen», sagt sie und ist stolz auf ihre Arbeit.

Sie hat diese mit viel Liebe und konsequenter Haltung bravourös gemeistert und so das Ziel erreicht. Zurück in Allschwil wird Chela getestet, wie sie mit verschiedenen Personen arbeitet, wie sie sich in der Wurfbox verhalten wird. Falls das nicht klappt, wird Chela eine Blindenführhündin.



Am 10. März reist Caroline Fuchs nicht nur mit Chela nach Allschwil, dabei haben wird sie auch Sari, ihren Therapiehund. «Ich werde dann erstmals für mich meinen Therapiehund in Anspruch nehmen.»



Informationen unter www.blindenhundeschule.ch.