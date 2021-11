Neue Führungsstruktur für Flawiler Schulrat

Flawil Bildungskommission statt Schulrat: Flawilerinnen und Flawiler sprechen sich für neue Führungsstruktur an Schule aus Künftig soll der Schulrat in Flawil nicht mehr von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. So möchte es der Gemeinderat. Voraussichtlich im Herbst 2022 wird die Bevölkerung darüber abstimmen. 25.11.2021, 10.43 Uhr

Spielplatz bei der Schule Feld. Bild: Samuel Schalch

Der Schulrat in Flawil hat 2009 viele Kompetenzen verloren. Der Grund: Am 1. Januar 2009 wurde in Flawil die Einheitsgemeinde eingeführt. Dadurch wurde der Schulrat zu einer Kommission des Gemeinderats, die von den Flawiler Stimmberechtigten gewählt wird. Weitreichende Finanz- und Entscheidungskompetenzen gingen vom Schulrat an den Gemeinderat über. Der Schulrat ist jedoch nach wie vor verantwortlich für die Schulqualität und für die Schulentwicklung.