Flawil: SFS-Bauprojekt nun im Mitwirkungsverfahren

Flawil Bevölkerung zum Mitwirken eingeladen: SFS Group will an ihrem Standort Flawil 3000 Quadratmeter ausbauen Ab Freitag läuft für zwei Wochen lang das öffentliche Mitwirkungsverfahren über den Sondernutzungsplan Töbeli. Dieser ist die Basis dafür, dass die SFS Group den Standort Flawil sichern kann. Christof Lampart 22.03.2023, 12.00 Uhr

Am Dienstag informierte die SFS Flawil über ihr Bauprojekt, das nun im Mitwirkungsverfahren läuft. Bild: Christof Lampart

Die SFS Group Schweiz AG, Division Automotive, benötigt in Flawil mehr Platz. Der Sondernutzungsplan Töbeli, der ab morgen Freitag während zwei Wochen auf der Gemeinde Flawil zur Mitwirkung aufliegt, soll garantieren, dass der Flawiler SFS-Standort «erweitert und gesichert werden kann». Dies sagte SFS-Standortleiter Christian Allenbach am Dienstagabend an der Informationsveranstaltung im Mattenhof.

Die SFS Group Division Automotive stellt Anwendungen für Mobilität und Industrie mit Schwerpunkt Insassensicherheit her – Sicherheitsgurte, Einparksensoren oder Airbags – und beschäftigt 110 Mitarbeitende.

Hochwertiger Bau und 40 neue Arbeitsplätze

Kommt der Sondernutzungsplan durch, wie von der SFS Group erhofft, dann wird beim Werk 2 in den kommenden Jahren in Etappen gebaut werden. So sollen im Neubau im Erdgeschoss der Bereich Logistik/Produktion um mindestens 1700 Quadratmeter und im Obergeschoss der Bereich Werkzeugbau/Dienstleistungen um mindestens 1500 Quadratmeter wachsen.

Dies wird es der Firma laut Allenbach erlauben, den Produktionsumsatz um 60 Prozent zu erhöhen. Auch könne man 40 neue Arbeitsplätze schaffen und die Technologien «Tiefziehen» und «Fliesspressen» mittelfristig räumlich trennen.

Ebenso soll die Logistik verbessert, und – durch einen Zonenplan und zwei Teilzonenpläne - die Umwelt punkto Biodiversität aufgerüstet und die Kernzone erweitert werden. So könne dereinst ein grösseres Gebiet für nicht-industrielle Zwecke sinnvoll genutzt werden könne, sagt Allenbach. Er betonte, die SFS Group sei sich bewusst, dass man im Töbeli an einem besonderen Standort sei. Er fügte an:

«Wir wollen deshalb etwas Hochwertiges bauen und sind uns sehr bewusst, dass wir auch Nachbarn haben.»

Im Anschluss an den Informationsabend diskutierten viele am Modell des Sondernutzungsplans Töbeli durchaus intensiv und kontrovers die geplante Baute. Bild: Christof Lampart

SFS darf zwei Meter höher bauen als erlaubt

Laut Architekt Rolf Sager ist entlang der Dammstrasse eine Baumbepflanzung Richtung Bahnhof, auf dem Dach des Neubaus eine Photovoltaikanlage und eine Aufwertung und Umklassierung des bisherigen Trampelpfades entlang des Goldbachs vorgesehen. Ein Grüngürtel und Lärmschutzwände sollen den Anliegen der Anwohner nach Privatsphäre Rechnung tragen.

Eine Fassadenstruktur mit horizontalen Bändern und vertikalen Elementen soll den Bau kleiner wirken lassen. Klein wird das Gebäude allerdings mit einer Höhe von 20 Metern nicht. Sager erklärt: «Wir können zwei Meter unter Niveau bauen, weshalb wir zwei Meter höher bauen können als eigentlich erlaubt wäre.»

Pascal Bossart, im Gemeinderat Flawil fürs Ressort Bauen und Infrastruktur zuständig, begrüsste das Projekt: «Wir haben mit der SFS Group kontrovers diskutiert und eine Lösung gefunden, die es erlaubt, etwas Gutes entstehen zu lassen, das den Standort Flawil sichert und Arbeitsplätze schafft.»

Dennoch hoffe er, dass sich die Bevölkerung rege am Mitwirkungsverfahren beteiligen werde. Bossart sagt: «Wir versuchen, möglichst viele Meinungen zu integrieren. Denn es ist uns ein Anliegen, dass wir alle Wünsche aufnehmen können, sodass es ein gutes Projekt wird.»

Auf der Webseite www.mitwirken-flawil.ch können sich Flawilerinnen und Flawiler am Mitwirkungsverfahren beteiligen und die Unterlagen einsehen.