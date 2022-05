Sicherheit beim Bahnhof Flawil soll erhöht werden

Flawil Beim Bahnhof Flawil sollen Massnahmen zur Sicherheit umgesetzt werden – dazu zählt auch ein Notfallknopf Am 6. September 2021 hat der Gemeinderat die Petition «Sicherheit am Bahnhof» erhalten. Sie war von 294 Personen unterzeichnet, von denen 250 in Flawil wohnen. Der Gemeinderat hat die Situation am Bahnhof zusammen mit den Sicherheitsorganen beurteilt. Nach vertiefter Prüfung werden nun konkrete Massnahmen getroffen. 05.05.2022, 09.28 Uhr

Die Sicherheit beim Flawiler Bahnhof soll erhöht werden. Bild: PD

Der Flawiler Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 28. September 2021 vom Eingang der Petition «Sicherheit am Bahnhof» Kenntnis genommen. In der Folge wurden unter anderem die SBB AG, der Sicherheitsverbund der Region Gossau, die lokalen und kantonalen Polizeiorgane, die Securitas AG sowie das Kreisgericht Wil in Flawil eingeladen, zur Sicherheit am Bahnhof Flawil Stellung zu nehmen.