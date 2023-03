Baustopp-Streit in Flawil: Kanton entscheidet gegen Bauherrn

Flawil «Baustopp war rechtens»: Bauherr unterliegt im Rechtsstreit gegen die Gemeinde Flawil Im Rekursverfahren über den verfügten Baustopp auf der Baustelle von Patric Burtscher an der St. Gallerstrasse 150 in Flawil hat das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen entschieden: zugunsten der Gemeinde Flawil. Der Entscheid ist rechtskräftig. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 09.03.2023, 12.12 Uhr

Vergangenen Dezember hatte der ehemalige Gewerbler die Bauarbeiten an seiner Gewerbehalle mit Tiefgarage und Solarspeichertank einstellen müssen. Zwar lag für die Projekte eine Baubewilligung vor, jedoch eine unter Vorbehalt. Denn eine Dienstbarkeit verlangt, dass die Gemeinde Flawil vor dem Start baulicher Aktivitäten die Kanalisation auf dem Privatgrundstück umgelegt hat. Das war und ist bis heute nicht der Fall.

Im Entscheid hält das kantonale Bau- und Umweltdepartement fest, dass es sich im vorliegenden Fall «um eine sehr bedeutende Abweichung von den bewilligten Plänen» handle, heisst es in der Stellungnahme der Gemeinde. Und weiter: Fotos und Aktennotizen belegten, dass sich der Bauherr – in teils krasser und mehrfacher Weise – über den Baustopp hinweggesetzt habe. Einen sofortigen und unbefristeten Baustopp, der zu Recht erfolgt sei.

Schlichtungsgesuch eingereicht

Burtscher zeigt sich nach Vorliegen des Entscheids teilweise einsichtig: «Ich habe eine Baurechtsverletzung begangen, indem ich mit dem Bauen begann, obwohl ich die Auflage, dass die Gemeinde zuerst die Kanalisation verlegen muss, nicht erfüllt hatte», sagt er. Er bestreitet jedoch weiterhin, den Baustopp nicht unverzüglich eingehalten zu haben, beharrt darauf, dass dieser nicht schon am 6. sondern erst am 13. Dezember rechtsverbindlich durchgesetzt worden sei. Gleichwohl hat er auf einen Rekurs gegen den Entscheid des Departements verzichtet. Stattdessen reichte er über seinen Anwalt ein Schlichtungsgesuch ein. «Die Verhandlung findet am 12. April statt», sagt er.

Ziel der Gespräche sei eine Einigung über die Linienführung der Kanalisation über sein Grundstück. Burtscher sagt: Die ursprüngliche Variante führte durch den bewilligten Keller meiner Liegenschaft. Die Alternative der Gemeinde verursacht Mehrkosten von 100’000 Franken, die ich übernehmen und vorab garantieren soll. «Es muss jetzt einfach vorwärtsgehen: Das dauert alles unglaublich lang.»

Deckbelagseinbau verschoben

Deshalb ist Burtscher unverständlich, dass das kantonale Departement in seiner Stellungnahme eine «Untätigkeit der Behörden» in Bezug auf die Kanalisationsumlegung verneint. Denn diese Pendenz betreffe ja nicht nur sein Projekt. Es stehe in direktem Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Kantonsstrasse. Und deren Sanierung sei jetzt in vollem Gang. «Demnächst wird wohl die erste Fahrbahn frisch geteert», sagt er. Müsse der Belag wegen der nachträglichen Umlegung der Leitungen auf seiner Parzelle wieder aufgerissen werden, verursache dies unnötige Mehrkosten zulasten der Steuerzahlenden.

Dass der Kanton den finalen Deckbelagseinbau nun vom April auf den August verschoben hat, sieht Patric Burtscher als positives Zeichen. Als Indiz dafür, dass der Gemeinde jetzt ebenfalls an einer zeitnahen Lösung der Kanalisationsleitungsfrage interessiert ist.

«Ich bereue trotzdem nichts»

Die Opposition gegen die Flawiler Baubehörde kostete Patric Burtscher vor allem Nerven, verursachte jedoch auch Kosten. Insbesondere Anwaltskosten. Hinzu komme die Entscheidgebühr von 500 Franken, sagt er. Dennoch bereut er nicht, der Baubehörde die Stirn geboten zu haben: «Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich, hätte ich nichts gemacht, nie mehr gebaut hätte.» Jetzt sind die Weichen so gestellt, dass Bewegung in die Sache kommt und eine zeitnahe Wiederaufnahme die Arbeiten an der St. Gallerstrasse 150 realistisch wird. Diese will er dann am Ort verfolgen. Denn Patric Burtscher hat entschieden, seinen Wohnsitz von Davos wieder nach Flawil zu verlegen.