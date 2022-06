Flawil Aldi kommt nach Flawil: Discounter mietet sich in die Überbauung «Wisental-Park» ein Die Katze ist aus dem Sack: Die Ladenfläche im Erdgeschoss der Überbauung «Wisental-Park» der Forol an der Wilerstrasse wird von Aldi Suisse belegt. Die Eröffnung des Standorts ist, abhängig vom Baufortschritt, im Winter 2023 geplant. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 12.00 Uhr

Aldi mietet sich im Erdgeschoss der in Bau befindlichen Überbauung neben dem Kindergarten Wisental an der Wilerstrasse ein. Bild: PD

Jahrelang lag das Grundstück Nr. 158 westlich des Kindergartens Wisental an der Wilerstrasse brach. Jetzt wird die Baulücke geschlossen. Ende März wurde mit den Vorarbeiten für den Bau der drei geplanten Mehrfamilienhäuser sowie einer Tiefgarage mit 68 Plätzen der Forol Generalunternehmung AG begonnen. Während in den Obergeschossen insgesamt 18 2 1/2-Zimmer-Mietwohnungen entstehen, sieht das Projekt im Erdgeschoss eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern als Fachmarktcenter vor.

Baubeginn an der Wilenstrasse Ende März dieses Jahres. Bild: Andrea Häusler

Jetzt steht definitiv fest, wer den Geschäftsraum mietet: Aldi Suisse. Der Discounter wird das Geschoss den Anforderungen entsprechend auf eigene Kosten bauen. Auf den 1200 Quadratmetern soll das Standardsortiment mit rund 1800 Produkten angeboten werden. Ausserdem werde der Standort Flawil gemäss dem neuen Ladenkonzept mit einem vergrösserten Fische- und Convenience-Bereich ausgestattet, wie es bei der Medienstelle von Aldi Suisse auf Anfrage hiess.

Vorteile einer gemischten Nutzung

Bis anhin baute Aldi Suisse seine Ladenlokale mehrheitlich freistehend auf der grünen Wiese an der Peripherie. Die Einmietung in Geschäfts- oder Wohnbauten sei tatsächlich mehr Ausnahme denn Regel, bestätigt der Verantwortliche die Medienstelle des Discounters. Es gebe aber auch in der Ostschweiz Beispiele für solche Kooperationen. Als Beispiele nennt er den Standort im Rorschacher Löwengarten-Quartier oder die Filiale im Neumarkt St.Gallen. Diese Standortlösungen könne, laut Aldi, viel Positives abgewonnen werden. So bringe die Integration der Filialräume in Geschäftsbauten «eine vorteilhafte Ausnutzung der vorhandenen Bodenfläche». Und bei Liegenschaften mit gemischter Nutzung, wie im Fall von Flawil mit Wohnüberbauung, liessen sich auf diese Weise verschiedene Nutzungskonzepte optimal miteinander verbinden.

Expansions-Fokus auf urbanen Zentren

Aldi Suisse will weiter wachsen. Ziel ist es, schweizweit die Marke 300 zu knacken. Laut Auskunft des Kommunikationsverantwortlichen liege der Fokus dabei auf urbanen Zentren. «Da ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung in Städten lebt und täglich viele Pendler und Reisende in den Innenstädten unterwegs sind, ist es ein logischer Schritt, das Verkaufsangebot auch zu diesen Menschen zu tragen.» Langfristig seien deshalb im Raum Winterthur und Frauenfeld weitere Filialen denkbar.

Aktuell betreibt Aldi schweizweit 227 Verkaufsgeschäfte. Welche Nummer die Filiale in Flawil einnehmen wird, sei aufgrund der voranschreitenden Expansion sei noch nicht absehbar.

