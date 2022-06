Umgestaltung soll die Flawiler Kirche Feld zukunftsfähig machen

Flawil 250 statt 1100 Sitzplätze: Kirche Feld sucht die Balance zwischen Zeitgeist und Ewigkeitswert Imposant, würdig, historisch wertvoll, aber auch düster, schwerfällig und beengend: Die Reformierte Kirche Feld in Flawil, noch weitgehend im Originalzustand von 1911, eignet sich für eine zeitgemässe Nutzung zunehmend weniger. Jetzt soll der Innenraum sanft, aber wirkungsvoll umgestaltet werden. Andrea Häusler 08.06.2022, 17.00 Uhr

Die Zahl der Sitzplätze wird auf rund 250 reduziert. Das schafft bespielbaren Raum, der geeignet ist, das Potenzial auszuschöpfen, das der Raum für die Feier- und Kulturkirche birgt. Bild: Andrea Häusler

Radikal sind die vorgesehenen Eingriffe nicht: Die Kirche Feld bleibt, in Anerkennung ihrer Bedeutung auf gesellschaftlicher wie individueller Ebene, weiterhin ein klassischer Sakralbau. Ohnehin wären gravierende Umbauten von der kantonalen Denkmalpflege nicht zugelassen worden. Zu hoch ist die kunst- und kulturhistorische Bedeutung des imposanten Zeugen der Baukunst des Schweizer Architekten und Kompagnons des Karlsruher Büros Curjel & Moser, Karl Moser (1860–1936).

Sie haben die Umgestaltung der Kirche vorbereitet: Architekt Daniel Cavelti, Prädikantin Christina Egli, Kirchenverwaltungsrätin Beate Sauter, Kirchenverwaltungsratspräsidentin Daniela Zillig und Pfarrer Mark Hampton (von links). Bild: Andrea Häusler

«Ein Ersatz der Kirchenbänke durch mobile Sitzgelegenheiten wäre beispielsweise undenkbar gewesen», sagte Daniela Zillig. Die Präsidentin der Vorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Flawil präsentierte am Dienstagabend die Projektstudie der eingesetzten Arbeitsgruppe sowie des St.Galler Architekten Daniel Cavelti, welche eine zeitgemässe Nutzung der Kirchenräume zulässt, ohne sie ihrer Würde oder Ausstrahlung zu berauben. Das Büro Cavelti hatte sich im Wettbewerb gegen zwei weitere für ein Vorprojekt eingeladene Architekturbüros durchgesetzt.

Abendmahltisch wird mobil

Wie viele Kirchengebäude in der Schweiz entspricht die Kirche Feld bei weitem nicht mehr jenen Mitgliederzahlen, für die sie ursprünglich konzipiert war. Und der Bau ist um Jahre hinter der Entwicklung der Kirche als Institution zurückgeblieben. Pfarrer Mark Hampton drückte dies so aus:

«Wir haben so viel Raum und doch keinen Platz».

Früher sei das Ziel gewesen, möglichst vielen Personen eine Sitzgelegenheit in der Kirche zu bieten, heute gehe es darum, möglichst viele Bedürfnisse abzudecken.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll die Zahl der Sitzplätze nun von heute 1100 auf rund 250 reduziert werden. Die Projektstudie sieht vor, die bestehenden Bänke einzukürzen und inselartig in der Mitte des Kirchenraums zu platzieren. Die Balustrade zwischen Kirchenschiff und Chorraum wird abgebaut und der steinerne Abendmahltisch weicht zwei mobile Tischen. All dies verbessert das Raumerlebnis und schafft gleichzeitig die nötigen Flächen für allerlei Inszenierungen. Auch Chöre oder Orchester finden so Platz im Chorbereich.

Die trennende Balustrade zwischen Kirchenschiff und Chorraum soll abgebaut, die Treppe verbreitert und der Abendmahltisch durch mobile Tische ersetzt werden. Bild: Andrea Häusler

«Wir wollen eine Kirche für alle sein», sagte Daniela Zillig. Dies bedinge eine räumliche Infrastruktur, welche Anlässe ermöglicht, die – wie etwa das Sommerprojekt «Kirche im Feld» – auch wohlwollend distanzierte Menschen in Kontakt mit der kirchlichen Gemeinde bringen.

Turmzimmer als Oase vom Alltag

Unter der Empore soll die gewonnene Fläche der Schaffung eines Treffpunkts dienen. Damit auch Apéros gereicht werden können, ist der Einbau einer kleinen Küche vorgesehen.

Schliesslich ist geplant, das Turmzimmer in einen inspirierenden Raum für Gottesdienstformen mit kleineren Gruppen, aber auch als Ort für persönliche Gebete oder Meditationen umzugestalten. Heute fehle, so Daniela Zillig, eine solche «Oase vom Alltag», eine kleine Werktagskirche.

Die bestehenden Deckenleuchten sollen gereinigt und mit lichtstarken LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden. Hinzu kommen neue, moderne Lichtkörper, welche dem Raum die gefühlte Schwere nehmen und das bemalte Tonnengewölbe in Szene setzen. Schliesslich sieht die Planung eine Erneuerung der Ton-/Akustikanlagen sowie der Heizung und Lüftung vor. Auf eine energetische Sanierung wird hingegen verzichtet.

Was sagt der Pfarrer?

Pfarrer Mark Hampton, seit 30 Jahren als Theologe unterwegs und seit 2014 in Flawil tätig, ist sich der Notwendigkeit des Wandels der Kirche und damit auch einer Anpassung der Möblierung des Kirchenbaus bewusst. Er sagte:

«Die Kirche hat sich von der selbstverständlichen zur begründeten Kirche gewandelt.»

Heute gehe es darum, profiliert aufzutreten und den Wert der Institution für die Gesellschaft transparent zu machen, und zwar in einer Sprache, welche die Menschen von heute erreicht. Die Kernaufgabe der Kirche, die Übersetzung des Evangeliums, sei die gleiche geblieben, doch die Art der Vermittlung verlange nach Anpassungen. Auch Hampton ist überzeugt, dass die Kirche Feld ihren Zweck, Menschen zu berühren und zusammenzubringen, nicht mehr wie gewünscht erfüllen kann.

Kosten von zwei Millionen Franken

Die Kosten für die Umgestaltung sind auf rund zwei Millionen Franken geschätzt, wobei der Löwenanteil zu Lasten der Kirchgemeinde gehe, wie Daniela Zillig sagte. Noch bestehe aber Hoffnung, dass sich die Kantonalkirche ebenfalls mit einem Beitrag beteiligt.

Vorausgesetzt die Kirchbürgerschaft bewilligt im Herbst den entsprechenden Projektierungskredit, könnte im Frühjahr 2023 über den Baukredit abgestimmt werden. Die Umsetzung des Projekts erfolgte dann Ende 2023/Anfang 2024.