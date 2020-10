Flawa-Überbauung in Flawil: Einsprachen gegen Umzonung erledigt Die Einsprachen gegen die Umzonung des Werkareals I der Flawa AG sind erledigt. Das bedeutet jedoch noch nicht grünes Licht für die im Zentrum Flawils geplante Wohnüberbauung. 01.10.2020, 09.47 Uhr

Auf dem rund 7000 Quadratmeter grossen Areal des nicht mehr benötigten Flawa-Werks I soll eine Wohn- und Gewerbeüberbauung entstehen. Archivild: Andrea Häusler

(rkf/ahi) Die FLAWA AG hat das westlich der Oberbotsbergstrasse gelegene Werk II erweitert und damit die Produktion am Standort Flawil zusammengeführt. Das Werk I wird somit nicht mehr benötigt. Das rund 7000 m2 grosse Areal bietet sich aufgrund seiner zentralen Lage für eine Wohnnutzung an. Aus diesem Grund genehmigte der Gemeinderat am 22. August 2017 den Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost, der eine Umzonung des Areals von der Gewerbe-Industriezone GI C in die Wohn-Gewerbe-Zone WG 4 vorsieht.