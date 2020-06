Flackernde Lampen, Abfall und Vandalismus: Mit dem neuen «Stadtmelder» kann die Bevölkerung per App auf Mängel in Wil hinweisen Mit dem in die App «Regio Wil» integrierten «Stadtmelder» verspricht sich die Stadt Wil eine raschere Kenntnis über beschädigte Infrastruktur sowie eine effizientere und einfachere Planung der notwendigen Massnahmen. 29.06.2020, 11.50 Uhr

Sprayereien wie diese von Ende Mai können mit dem «Stadtmelder» rasch gemeldet werden. Bild: Dinah Hauser

(pd/tos) Flackernde Strassenlampen, Abfall und Verunreinigungen, Vandalismus und Beschädigungen oder aber auch etwas Erfreuliches: Mit dem «Stadtmelder» können Wiler Bürgerinnen und Bürger künftig Mitteilungen oder Mängel an der städtischen Infrastruktur einfach und bequem via App oder Webseite an die Stadt Wil übermitteln. Das teilt die Stadt in einer Medienmitteilung mit.

Mit wenigen Schritten sei die Meldung abgeschickt. Bei Bedarf kann ein Bild aufgenommen und angehängt sowie der genaue Standort auf einer digitalen Karte markiert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand, heisst es in der Mitteilung: Mängel werden schneller erkannt und die Behebung besser planbar.

Direkter Draht in die Stadt

Die Meldungen, die über den «Stadtmelder» eingehen, werden vom Departement Bau, Umwelt und Verkehr BUV sowie den Technischen Betrieben Wil (TBW) bearbeitet und koordiniert. Die Stadt Wil möchte damit die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger ausbauen und verspricht sich vom Einsatz der App eine raschere Kenntnis über beschädigte Infrastruktur sowie eine effizientere und einfachere Planung der notwendigen Massnahmen, begründet sie.

Das einfache und niederschwellige Meldesystem verstärke die Transparenz und Bürgernähe zu den städtischen Bereichen und sei zudem ein weiterer Schritt in Richtung Smart City Wil. Die App ist aber nicht für Notfall-Meldungen gedacht. Im Falle eines echten Notfalls wendet man sich an die Notfallnummern von Polizei, Feuerwehr oder anderen zuständigen Stellen.

Download und Funktionsweise Die App «Regio Wil» mit dem «Stadtmelder» kann im Google Playstore und Apple Store heruntergeladen und installiert werden. Die Installation ist kostenlos. Die «Stadtmelder»-Funktionen sind direkt über die Startseite der App zugänglich. Eine Übersichtskarte zeigt alle eingegangenen Meldungen sowie deren Bearbeitungsstatus. Wer keine App installieren möchte, kann den «Stadtmelder» auch über www.stadtwil.ch/stadtmelder nutzen und entsprechende Meldungen einreichen. (pd)