Fischsterben in der Thur: Fischer haben eine neue Idee

Fischsterben Wie kann die Bachforelle in der Thur überleben? Der Fischereiverein kämpft mit neuem Brutprojekt gegen das Fischsterben Das Fischsterben in der Thur hat kein Ende. Weshalb die Fische verenden, darüber kann weiterhin nur gerätselt werden. Mit dem Ziel, robustere Bachforellen zu gewinnen, hat der Fischereiverein Thur nun einen Versuch lanciert: Die Eier werden nicht mehr im Bodensee-, sondern im Thurwasser ausgebrütet. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Die Bachforellen haben in der Thur keine grossen Überlebenschancen. Allerdings gibt es noch einige wenige Robuste. Bild: Lara Wüst

(10. Mai 2019)

«Ja, es tut mir schon weh», sagt Domenic Stillhart, zuständig für die Gewässerbewirtschaftung beim Fischereiverein Thur, angesprochen auf den Einbruch der Bachforellenfänge im 2022. Im Jahr 2013 waren in der Thur zwischen Wattwil und Niederbüren noch 2478 Bachforellen entnommen worden, im vergangenen, mit 252 Stück, noch gut zehn Prozent davon. Bereits 2021 war die Fangquote niedrig gewesen, hatte allerdings noch mehr als das Doppelte (593) betragen.

Den wahren Grund für den Rückgang der Bachforellen kennt bislang niemand. Was sicher ist: Der heisse Sommer war nicht unschuldig, aber nicht die Hauptursache. Das mysteriöse Fischsterben, das den Verein, den Kanton und den Bund seit einigen Jahren beschäftigt, lässt immer noch alle Involvierten ratlos. Dominic Stillhart sagt: «Wir fragen uns stets, was wir noch machen können.»

Das Bachforellensterben muss bewiesen werden

Aufgeben ist die schlechteste Variante – und für die Fischer keine Option. Dominic Stillhart sagt:

«Das klingt jetzt etwas komisch, aber wir müssen weiterhin beweisen können, dass die Bachforellen sterben.»

Tue man dies nicht mehr, interessiere sich in kürzester Zeit niemand mehr für dieses Thema. Auch deshalb liess der Fischerverein Thur in den vergangenen Monaten Bachforellen beim Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit (Fiwi) der Universität Bern untersuchen.

Dominic Stillhart, Fischerverein Thur. Bild: PD

Das Resultat: starke Veränderungen an den Organen. Ein typisches Merkmal des Bachforellensterbens. Es ist eine Tatsache, dass die Bachforelle im Pachtgebiet des Fischereivereins Thur praktisch keine Überlebenschancen mehr hat. Und doch haben die Fischer immer wieder beobachtet, dass es Bachforellen gibt, die überleben, die robuster sind als andere.

Die Aufzucht der Fische muss im Thurwasser stattfinden

Eine Idee keimte auf. Solche Tiere sollen nun die Grundlage für die Aufzucht bilden. Dafür, so Dominic Stillhart, sei es wichtig, dass die Aufzucht dieser Fische von Beginn bis zum Ende im Thurwasser geschehe. Bislang wurden die gestreiften und befruchteten Eier aus der Hälteranlage in Bazenheid ins Fischereizentrum nach Steinach gebracht und dort im Bodenseewasser ausgebrütet. Dieser Schritt soll nun versuchsweise umgangen werden.

Deshalb wurde die Hälteranlage in der Mühlau in Bazenheid im Frondienst baulichen Massnahmen unterzogen. Es mussten Vorfilterbecken erstellt werden, denn es darf nur sauberes Wasser in die Brutrinne gelangen, dort, wo die Bachforelleneier sind. «Die Thur ist ein Fliessgewässer», so Dominic Stillhart, «die bringt Dreck mit sich. In den Vorfilterbecken kann sich dieser Dreck absetzen.»

Die ersten Fische schlüpfen in einem Monat

Die ersten Bachforelleneier wurden im November eingelegt. «Nun sind sie schon beäugt», erklärt Dominic Stillhart. Das heisst, dass sich dunkle Punkte gebildet haben. Die Augen der Embryonen hinter den Eihüllen sind zu erkennen. Ewa in einem Monat werden die Jungfische schlüpfen. Dominic Stillhart glaubt, dass es klappen könnte. «Wenn es nur ein paar hundert sind, wäre das schon ein Erfolg», sagt er.

Auch wenn sich der Versuch als erfolgreich erweisen würde, könnten nicht alle Eier in Bazenheid ausgebrütet werden. Dafür ist in der Hälteranlage nicht genügend Kapazität vorhanden. Es sei auch nicht das Ziel, so Dominic Stillhart. Ziel ist es wohl, Schritt für Schritt robustere Fische zu züchten, die sich im Thurwasser wohlfühlen und überleben.

