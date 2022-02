Mühlrüti: Toter Bach nach Gülleunglück

Fischsterben Nach Gülleunglück in Mühlrüti: Leben im Bach ist ausgelöscht 700 Fische starben, weil Schweinegülle in den Mühlrütibach lief. Die Polizei hat die Untersuchung jetzt abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Bis sich die Natur erholt, kann das Jahre dauern. Lara Wüest 14.02.2022, 15.00 Uhr

Der Fischereiaufseher Christoph Mehr hofft, dass wenigstens ein paar Fischeier überlebt haben. Die Forellen haben gerade Laichzeit. Bild: Lara Wüest

Im Mühlrütibach, wo sich vor kurzem noch unzähliges Leben tummelte, plätschert das Wasser nun ohne Fische darin das steinige Bachbett hinunter. Der Bach etwas ausserhalb von Mühlrüti ist tot. Zumindest ein Teil von ihm. Mitte Januar ist Schweinegülle in das Gewässer gelaufen. Für dessen Lebewesen war es das Schlimmste, was ihnen passieren konnte. Das Ammoniak in der Gülle entzog dem Wasser den Sauerstoff. Rund 700 Fische sind dadurch erstickt.

Für die Fische kam jede Hilfe zu spät. Auch diese Bachforelle ist erstickt. Bild: PD

Zu dem Zwischenfall kam es, als ein Mitarbeiter eines Bauernhofs die Gülle aus einem Schweinestall ablaufen liess. Dabei überlief der Güllekasten, der Unrat der Schweine versickerte im Meteorschacht und lief von dort direkt in den Mühlrütibach.

Der Bauer des Hofs verständigte sofort die Polizei. Die Feuerwehr rückte rasch aus und konnte verhindern, dass sich die Verschmutzung zu stark ausbreitete. Trotzdem sind, so schätzt die St.Galler Kantonspolizei, 5000 bis 10'000 Liter Gülle in den Bach geflossen.

Am Unglückstag: Die Feuerwehr pumpt das verschmutzte Wasser aus dem Mühlrütibach. Bild: PD

Heute ist das Wasser wieder glasklar. Höchstens vereinzelte Mistrückstände am Grund des Bachbetts erinnern noch an das, was passiert ist. Nur ein geschultes Auge wie jenes von Christoph Mehr sieht die Tragweite des Unglücks, wenn er in den Bach blickt.

Ein stark beschädigtes Ökosystem

Christoph Mehr ist Fischereiaufseher des St.Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei. Die Gewässer, für die er zuständig ist, befinden sich im Einzugsgebiet der Thur und der Sitter. Rund zwei Wochen nach dem Vorfall steht er am Ufer des Mühlrütibachs etwas unterhalb vom Mühlimoos. Das Wasser plätschert im Licht der aufgehenden Sonne.

Ein beinahe friedliches Plätzchen, wären da nicht die vorbeirauschenden Autos auf der schmalen Strasse gleich neben dem Bach. Das Gesicht von Christoph Mehr spiegelt nichts von der Idylle, die vor ihm liegt. Er sagt:

«Bis sich das Gewässer erholt, dauert das erfahrungsgemäss drei bis vier Jahre.»

Verschmutzt ist der Mühlrütibach zwar nicht mehr. Doch sein Ökosystem ist stark beschädigt. Neben den Fischen, so vermutet Mehr, hat die Gülle auch andere Lebewesen im Bach getötet. Zum Beispiel Bachflohkrebse und Insektenlarven. Sie spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem. Wenn sie im Mühlrütibach fehlen, fehlt den Fischen die Nahrung.

Eine weitere Sorge, die Mehr umtreibt: Die Forellen haben gerade Laichzeit. Er weiss nicht, wie viele Bachforelleneier den Vorfall überstanden haben. Das zeigt sich erst im Frühling, wenn die Fische schlüpfen.

Erfreulicher Fund: Unter einem Stein aus dem Bach entdeckt Christoph Mehr eine Köcherfliegenlarve. Bild: Lara Wüest

Eins ist aber jetzt schon klar: Die Natur hat viel zu tun, bis die Fischpopulation und jene der anderen Wasserlebewesen wieder auf dem Stand sind von früher. Ob sie das überhaupt alleine schafft? Darauf zuckt Mehr mit den Schultern. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir im April Bachforellenbrütlinge und Jungfische aus benachbarten Bächen im Bach einsetzen müssen.»

Sechs Gülleverschmutzungen im letzten Jahr

Das Bauchgefühl von Mehr ist keine wissenschaftliche Messgrösse, und doch täuscht es ihn selten. Seit fast zehn Jahren ist er Fischereiaufseher, und schon oft hat er miterlebt, was Gülle in Gewässern anrichtet. Er sagt:

«Allein im letzten Jahr kam es in meinem Gebiet zu sechs Gülleverschmutzungen.»

Nicht alle Vorfälle waren gleich schlimm wie jener in Mühlrüti. Dem Fischereiaufseher Mehr gehen aber auch die kleinen Zwischenfälle nahe: «Für mich sind Fische wunderschöne Tiere. Es tut weh, wenn sie so brutal sterben.»

Jeder Vorfall ist für Mehr auf eigene Weise schmerzhaft, und doch ähnelt einer dem anderen. Die Ursachen für die Gülle im Wasser sind: Güllekästen, die überlaufen. Gülleschläuche, die reissen. Kaputte Rohre, aus denen die Gülle beim Umpumpen von einem Kasten in den anderen ausläuft. Mehr sagt:

«Manchmal ist es Fahrlässigkeit, manchmal schlicht ein Unfall.»

Und längst ist die Gülle nicht die einzige Ursache für verschmutzte Gewässer. Auch Betonwasser von Baustellen führt dazu, dass ein Bach stirbt. Oder Spritzmittel, welche Hobbygärtner in einen Meteorschacht vor dem Haus leeren, statt sie fachgemäss zu entsorgen. Nicht immer kann der Schuldige gefunden werden. «Manchmal», sagt Mehr, «stellen wir einfach plötzlich fest, dass in einem Gewässer sämtliches Leben fehlt.»

Ein Bauer macht einiges richtig

Im Fall von Mühlrüti steht der Schuldige fest. Welche Strafe der Mann erhält, ist noch offen. Die Polizei hat die Untersuchungen abgeschlossen und wird den Fall nun der Staatsanwaltschaft übergeben. Diese werde eine allfällige Strafe festlegen, sagt Florian Schneider, Mediensprecher von der Kantonspolizei St.Gallen.

Für Christoph Mehr ist klar, für einmal hat ein Bauer nach dem Unfall richtig reagiert: «Er hat den Vorfall sofort gemeldet. Die Feuerwehr konnte das verschmutze Wasser rasch abpumpen und den Schaden verringern.»

Oft sieht Mehr das Gegenteil: Ein verschmutztes Gewässer, ein Verantwortlicher ist weit und breit nicht in Sicht. Das macht den Fischereiaufseher wütend. So wird Leben zerstört, das man hätte retten können.