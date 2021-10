Unbekümmertheit und viele Attraktionen am Fischinger Herbstmarkt

Fischingen Fliegende Milchkannen, Kletterkünstler und unbekümmertes Jahrmarkt-Feeling auf dem Klosterareal Am Wochenende trifft sich Jung und Alt auf dem Klosterareal, wo der alljährliche Fischinger Herbstmarkt in abgespeckter Form über die Bühne geht. Maya Heizmann 11.10.2021, 16.35 Uhr

Das Milchkannenwerfen ist eine von vielen Attraktionen am Fischinger Jahrmarkt. Bild: Maya Heizmann

Sie sind sonst eher träge, die Milchkannen. Doch am Samstag schienen ihnen Flügel gewachsen zu sein. Am alljährlichen Herbstmarkt beim Fischinger Klosterareal wurden sie als wuchtige Geschosse in die Luft geschleudert und machten erst Halt vor der Klostermauer. So weit schafften es indes längst nicht alle Milchkannen. Viele plumpsten direkt nach der Abgabe zu Boden.