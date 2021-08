Tag des Fisches: Keine Aktivitäten der Fischereivereine

Fischerei St. Galler Fischer sehen keinen Grund zum Feiern: «Tag des Fisches» ohne Aktivitäten Der nationale Tag des Fisches geht lautlos an den St. Galler Fischereivereinen vorbei. Obwohl die stummen Gewässerbewohner dringend auf Support angewiesen wären. Und zwar weit über den

28. August hinaus. Andrea Häusler 17.08.2021, 16.16 Uhr

Edelfische, insbesondere auch Bachforellen, werden in den Flüssen und Bächen der Region zur Mangelware. Die Hoffnung ruht auf der «Einbürgerung» der Regenbogenforelle. Bild: PD

Einen belebten Platz hat der Bernisch Kantonale Fischerei-Verband für seinen Stand zum Schweizerischen Tag des Fisches am 28. August ausgewählt: den Berner Bahnhofplatz. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Wasserkraft, Freizeit und Abwasser. «Wir wollen, Nichtfischer für unsere Anliegen sensibilisieren und als Sprachrohr für die stummen Lebewesen unter der Wasseroberfläche auftreten», sagt Markus Schneider, Vizepräsident des Verbands gegenüber dem Fachmagazin «Petri Heil». Bern ist ein Beispiel dafür, wie die Kantone den fünften Schweizerischen Tag des Fisches nutzen. Die Obwaldner Fischer laden zu einer Gewässer-Wanderung, während Genf – unter anderem – auf Kulinarik setzt.

Fritz Eggenberger, Präsident des St. Galler Fischereiverbands. Bild: Andrea Häusler

Und der St. Galler Kantonalverband mit seinen 18 Mitgliedern – darunter auch die Vereine Glatt/Uzwil, Mittlere Glatt, Neckertal, Thur und Obertoggenburg? «Wir machen nichts», sagt Fritz Eggenberger. Der Degersheimer ist seit vergangenem Sommer Präsident des Kantonalen Fischereiverbands. Er bedauert dies: «Es ist eine verpasste Gelegenheit, die Bevölkerung auf den Zustand der Gewässer und die Folgen für die Fischpopulation aufmerksam zu machen. Aber auch eine entgangene Chance aufzuzeigen, dass Fischer die Natur nicht ausbeuten: Ohne aktive Bewirtschaftung durch die Fischereivereine gäbe es in unseren Bächen und Flüssen keine Edelfische mehr.»

Fehlende Solidarität und mangelnde Unterstützung

Dass die St. Galler Vereine nicht zur Organisation eines Aktionsanlasses zusammengefunden haben, hat mit einer gewissen Resignation zu tun. «Es gibt nichts zu feiern.» Auf derlei Aussagen sei er wiederholt gestossen, sagt Fritz Eggenberger. Die Frustration seiner Fischerkollegen über die anhaltend tiefen Fangergebnisse kann er nachvollziehen, findet aber dennoch kritische Worte:

«Es mangelt an der Solidarität unter den Vereinen, dem Verständnis für ortsspezifische Probleme und am Bewusstsein, dass sich Gewässer nicht um Grenzen scheren – wir sitzen alle im selben Boot.»

Die Passivität der Vereine ist das eine, die Haltung des Kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei in St. Gallen das andere. Auch dieses hat dem Kantonalverband den Support verweigert. «Der Vorschlag, der Öffentlichkeit am 28. August die neue kantonale Fischzuchtanlage in Steinach zugänglich zu machen, sei mit der Begründung abgeblockt worden, dass man keine Überstunden generieren wolle. «Schade», findet Eggenberger. Umso mehr, als die Idee vom Schweizerischer Verband unterstützt worden wäre – auch finanziell.

Fokus auf der Regenbogenforelle

Enttäuschung ist da, aber keine Resignation. Eggenberger weiss, dass sich vieles nicht von hier auf jetzt ändern lässt. «Es bleibt nichts anderes, als immer wieder den Finger auf die Wunden zu legen», sagt er. Und sich mit kleinen Schritten zu bescheiden, Rückschläge als Ansporn zum Weitermachen zu nehmen. Als Beispiel nennt er das Scheitern der Pestizid- und Trinkwasser-Initiativen vor dem Volk und sagt: «1,3 Millionen Stimmberechtigte haben Ja gestimmt, darauf lässt sich aufbauen.»

Die Wasserqualität und der Mangel an Kleinstlebewesen, sogenannten Nährtieren, macht den Fischen das Leben schwer. Hinzu kommen extremere und häufigere Hochwasserereignisse, welche die Fischbrut wegschwemmen. Und, im Gegensatz dazu, Niedrigwasserstände und zu hohe Wassertemperaturen, bedingt durch (bewilligte) Wasserentnahmen. Eggenberger dazu:

«Solche Probleme werde ich in meiner Amtszeit nicht lösen können.»

Verbesserung seien aber dennoch möglich: Einen Erfolg hat er bereits verbucht: «Statt 78 000 Franken zahlen die Thurfischer für ihre 44 Kilometer lange Pachtstrecke neu noch 33 000 Franken pro Jahr an den Kanton.» Ein weiteres Ziel ist die Liberalisierung des Besatzverbots für Regenbogenforellen. Regenbögler, resistenter als Bachforellen, sollen im Gesetz als einheimische Fische verankert werden, findet Eggenberger und kündigt einen entsprechenden Vorstoss an der nächsten schweizerischen Delegiertenversammlung an. Ausserdem hat er sich zum Ziel gesetzt, eine Vereinheitlichung der Fischerausbildung zu erreichen. Auch dafür will er ein Gesuch platzieren.