Neun Jugendliche am ersten Jungfischerkurs am Necker

Fischerei Erster Jungfischerkurs am Necker: Basis für höhere Frauenquote gelegt An drei Sonntagen wurde am Necker Nachwuchsförderung für die Fischerei betrieben. Ziel des neuen Angebotes war es, die neun Jungfischerinnen und Jungfischer für das Angeln im «eigenen» Gewässer zu begeistern und mit dem Sachkunde-Nachweis-Fischerei zu qualifizieren. 14.06.2021, 15.26 Uhr

So sieht Begeisterung für die Fischerei aus. Bild: PD

(pd/ahi) Das Interesse am neuen Angebot stimmt positiv: Sieben Jungfischer sowie zwei Jungfischerinnen trafen sich an je einem Sonntag im April, Mai und Juni bei der Vereinshütte des Fischereivereins Neckertal, um die facettenreiche Fischerei auf verschiedenste Art kennenzulernen. Dem Organisationsteam unter der Leitung von Marcel Bürge war es wichtig, den Jugendlichen die Fischerei über mehrere Kanäle näher zu bringen. So wurde unter anderem auf die Themen «Nachhaltigkeit» und «Ethik» vertieft eingegangen und auch eine Bachputzete durchgeführt.