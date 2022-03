Finanzhaushalt Stadt Wil schliesst Rechnung um 8,4 Millionen Franken besser ab als erwartet – eine Steuererhöhung ist aber nicht vom Tisch Das Rechnungsergebnis 2021 der Stadt Wil weist ein Defizit von 0,3 Millionen Franken aus. Dennoch bleibt die finanzielle Situation gemäss Stadtpräsident Hans Mäder angespannt. Eine Studie soll die Aufwände der Stadt mit anderen Gemeinden vergleichen. Sabrina Manser 29.03.2022, 17.10 Uhr

Die Rechnung der Stadt Wil ist durch eine Abgabe der Technischen Betriebe Wil von knapp 9 Millionen Franken ausgeglichen. Bild: Larissa Flammer

«Wir haben noch immer ein strukturelles Defizit», sagt der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder bei der Präsentation der städtischen Rechnung am Dienstag. Dies, obwohl die Stadt Wil die Rechnung um 8,4 Millionen Franken besser abschliesst als veranschlagt. Die Stadt weist ein Defizit von gerade noch 0,3 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Minus von 8,7 Millionen Franken.

Einmal mehr haben die Technischen Betriebe Wil (TBW) massgeblich zum ausgeglichenen Rechnungsergebnis beigetragen. Dies mit einer Abgabe von 8,9 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Betriebsergebnis jedoch um 7,6 Millionen Franken verschlechtert. Gründe sind gestiegene Aufwände und reduzierte Erträge.

Weniger Steuereinnahmen im Vorjahresvergleich

Zugenommen hat der Personalaufwand, vor allem im Bereich Schule. Es gebe eine neue Projektstelle, eine Medienpädagogin, zudem wurde die Tagesstruktur ausgebaut, sagt Mäder. Wir verzeichnen einen stetigen, leichten Anstieg beim Personalaufwand, sagt Stephan Schüle, Leiter Finanzverwaltung. Der Sachaufwand hat leicht abgenommen, dies auch wegen der Pandemie. Die Netto-Aufwände für Sozialhilfe und Asylwesen haben zugenommen. Die Zahlen seien aber schwierig zu vergleichen. «Die Kosten sind nicht beeinflussbar», sagt Mäder.

Die Steuereinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um zwei Millionen zurückgegangen, aber dennoch höher als budgetiert. Das Budget wurde im Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown erstellt. Bei der Gewinn- und Kapitalsteuer mache sich die Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf) bemerkbar, sagt Mäder. Nachzahlungen dürften weitgehend ausbleiben. Zugenommen haben hingegen die Grundstückgewinnsteuern.

Die Nettoinvestitionen betragen 7,6 Millionen Franken, veranschlagt wurden 18,8 Millionen Franken. «Wir sind nicht dort, wo wir wollen.» Dass weniger als die Hälfte realisiert wurde, erklärt sich der Stadtpräsident unter anderem damit, dass der Hochbau mit knappen personellen Ressourcen kämpfe und dass die Sanierung bei der Primarschule Lindenhof nicht vorgenommen wurde. Für den Hochbau werden Stellen für die Schulraumplanung beim Parlament beantragt.

Die Nettoverschuldung hat um 15 Millionen Franken auf 24,2 Millionen Franken abgenommen. Dies sei auf die Buchgewinne im Finanzvermögen zurückzuführen, sagt der Leiter Finanzverwaltung.

Steuererhöhung nicht vom Tisch

Das Gesamtergebnis konnte dennoch ausgeglichen gestaltet werden, da der Finanzertrag höher ausfiel als im Vorjahr. Dieser setzt sich aus Buchgewinnen beim Finanzvermögen und Abgaben der TBW zusammen. Das strukturelle Defizit der Stadt aber bleibe, sagt Mäder. Das operative Ergebnis im Vorjahr zeigte schwarze Zahlen, nun ist man in den roten Bereich abgerutscht.

«Langfristig können wir mit diesem Ergebnis nicht leben. Wir müssen das korrigieren», sagt Mäder. Man habe eine Studie in Auftrag gegeben, um die Aufwände der Stadt mit anderen Gemeinden zu vergleichen. Aufwände könne man aber nicht immer beeinflussen, wie ein Hochwasserschutzprojekt oder Aufwände der Sozialhilfe und im Asylwesen. Eine Steuererhöhung sei nicht vom Tisch. «Es reicht nicht, nur am Aufwand zu schrauben», sagt Mäder.

Auf die eine Krise folgt die nächste

Die Pandemie hat bisher kein grosses Loch in die Stadtkasse gerissen. Aufwände und Erträge hätten sich wohl verschoben, aber schliesslich ausgeglichen, so der Leiter Finanzverwaltung. Anlässe seien abgesagt worden, dafür habe in der Schule mehr geputzt werden müssen. Zudem mussten die Wiler Sportanlagen AG (Wispag), bei denen die Stadt Hauptaktionärin ist, wegen der Pandemie finanziell unterstützt werden.

Wie sich der Krieg in der Ukraine im kommenden Jahr auswirken wird, sei unklar. Ein Grossteil der Kosten dürfte der Bund zurückzahlen, da die Flüchtlinge mit dem Sonderstatus S aufgenommen werden, sagt der Stadtpräsident. Die logistische Herausforderung sei grösser, es brauche Unterkünfte und Gegenstände für die Wohnungseinrichtung.

TBW mit Rekordumsatz Die TBW verzeichnet für das Jahr 2021 einen Rekordumsatz von 76,4 Millionen Franken. Der Gewinn beträgt knapp 2,5 Millionen Franken. Der Ertragsüberschuss wird der Stadt übertragen. Später sollen davon 1,5 Millionen Franken in einen neu geschaffenen Ökologiefonds fliessen – das Parlament wird noch darüber beraten. Der Rekordumsatz der TBW lassen sich auf die Absatzzahlen im Gasbereich zurückführen. Das ganze Jahr hindurch wurde aufgrund der tiefen Temperaturen mehr geheizt, wie Goar Schweizer, kaufmännischer Leiter TBW, erklärt. Der Umsatz der Elektrizitätsversorgung hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen, bei der Wasserversorgung und beim Kommunikationsnetz abgenommen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die TBW. Die Anfragen hätten zugenommen. Immer mehr Leute würden auf nicht-russisches Biogas umsteigen. Die Gaspreise steigen, aber nicht erst seit dem Krieg. Ende Jahr dürfte es zu einer Preisanpassung kommen, sagt Andreas Breitenmoser, Stadtrat und Vorsteher der TBW. (pd/mas)