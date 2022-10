In Wil werden die Steuern vorerst nicht erhöht

Finanzhaushalt Der Steuerfuss der Stadt Wil bleibt trotz Defizit im Budget 2023 stabil – im Jahr darauf soll er allerdings um fünf Prozentpunkte ansteigen Trotz prognostizierten Verlustes von fast sechs Millionen Franken wird der Steuerfuss in der Stadt Wil nicht erhöht und verbleibt bei 118 Prozent. Die Steuerfusserhöhung wird somit zum zweiten Mal verschoben. Sabrina Manser Aktualisiert 27.10.2022, 18.23 Uhr

Eine der grössten Investitionen im nächsten Jahr ist die dritte Sanierungsetappe des Hofs zu Wil. Bild: PD

«Wir konnten den Trend umkehren.» Das sagt der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder am Donnerstagnachmittag an der Pressekonferenz, an der das Budget 2023 vorgestellt wurde. Die Stadt rechnet zwar mit einem Defizit von 5,9 Millionen Franken, das Gesamtergebnis verbessert sich aber gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,2 Millionen Franken.