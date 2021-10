Wil: Stadtrat äussert Unmut über Sparpläne des Kantons

Wil Deutliche Ansage des Stadtpräsidenten an Kantonsregierung: «Wir werden uns mit allen Mitteln gegen eine Sparübung auf Kosten der Gemeinden wehren» Der Kanton will 75 Millionen Franken sparen. Ein Teil davon geht zu Lasten der Gemeinden. Die Stadtregierung wehrt sich dagegen. Auch der Grüne Stadt- und Kantonsparlamentarier Michael Sarbach setzt Fragezeichen hinter diese Strategie des Kantons. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Viele sahen bereits rot. Rote Zahlen, um exakt zu sein. Diese wurden zu Beginn der Pandemie von vielen Wirtschaftsexperten prognostiziert. Doch der Schaden hält sich bislang in Grenzen.

Auch die Gemeinden kamen relativ unbeschadet durch die Pandemie, was die Finanzen angeht. Die grossen Löcher in der Kasse durch den Ausfall von Steuereinnahmen blieben aus. Wils Stadtpräsident Hans Mäder wollte an der Sitzung des Stadtparlaments im Juli aber noch keine Entwarnung geben. Auf der Steuerseite werde es wohl nicht so schlimm kommen wie angekündigt, sagte er damals. Am Donnerstag kam nun die Bestätigung dieser Prognose. An der Medienkonferenz präsentierte die Stadt für das Budget 2022 zwar ein deutliches Defizit, die Steuereinnahmen sind dafür jedoch nicht verantwortlich.

Defizit wegen Lastenverschiebung

Das Minus in der Rechnung hat einen anderen Hintergrund. Bereits vor zwei Jahren warnte der Stadtrat vor steigenden Ausgaben infolge von Kantonsratsbeschlüssen. Diese Lastenverteilung vom Kanton auf die Gemeinden trifft Wil nun mit voller Härte.

So stieg der Transferaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,6 Millionen Franken. Darunter fallen beispielsweise eine halbe Million Franken, die Wil für das Schulgeld von Kindern an Sonderschulen bezahlt, 800'000 Franken für die Kostenbeteiligung an Krankenkassenprämien-Verlustscheinen, weitere 400'000 aufgrund eines höheren Kostenanteils der Gemeinden an der Pflegefinanzierung. Stephan Schüle, Leiter der Finanzverwaltung, bezeichnete den Transferaufwand deshalb als Sorgenkind.

Stadtrat kündigt Widerstand an

Der Kantonsrat will ein Sparpaket.

Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht. Denn obwohl der Kanton im Rechnungsabschluss 2020 einen Gewinn von 180 Millionen Franken verzeichnete, will das Kantonsparlament den Rotstift ansetzen. Gespart werden soll unter anderem auf Kosten der Gemeinden. Hans Mäder hat dafür kein Verständnis:

«Sollte die Sparübung zu Lasten der Kommunen und Städte gehen, werden wir uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren.»

Die Städte würden ohnehin schon viele zusätzliche Lasten tragen, die der Kanton nach unten delegiert habe. «Mehr mag es nicht leiden.» Bereits in der nächsten Woche ist ein Treffen zwischen Stadtrat und den Wiler Kantonsrätinnen und Kantonsräten anberaumt. Dabei soll vor allem die Lastenverschiebung thematisiert werden.

Bürgerliche liebäugeln mit Steuersenkung

Damit hat der Stadtrat einen kürzlich eingereichten Vorstoss von Stadtparlamentarier und Kantonsrat Michael Sarbach eigentlich schon beantwortet. Der Grüne setzt ebenfalls ein grosses Fragezeichen hinter das Vorgehen des Kantonsparlaments und der Regierung. In seinem Vorstoss will Sarbach wissen, wie sich das kantonale Sparpaket konkret auf die Stadt Wil auswirkt und ob dadurch allenfalls ein Leistungsabbau zu befürchten ist.

Die Linken standen dem Sparprogramm im Kantonsparlament ohnehin kritisch gegenüber. Anders die Bürgerlichen. Sie liebäugeln mit einer Steuersenkung. Für Mäder ein absolutes Unding.

«Das würde gar keinen Sinn ergeben, wenn der Kanton die Steuern senkt und die Städte sie deshalb erhöhen müssten.»

An Einfluss, diese Botschaft in der Pfalz anzubringen, sollte es dem Stadtrat nicht mangeln. Mit Dario Sulzer (SP), Jigme Shitsetsang (FDP) und Ursula Egli (SVP) sitzen drei der fünf Mitglieder im Kantonsparlament.