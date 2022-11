Die grössten Investition der Stadt Wil im Jahr 2023

Finanzen Investition von knapp 32 Millionen Franken: Dafür will die Stadt Wil im Jahr 2023 am meisten Geld ausgeben Die dritte Bauetappe des Hof zu Wil, die Sanierung des Primarschulhaus Lindenhof und die Überdachung der Gegentribüne im Sportpark Bergholz gehören im kommenden Jahr zu den grössten Investitionen der Stadt Wil. Doch das sind noch längst nicht alle grossen Brocken. Sabrina Manser 22.11.2022, 05.00 Uhr

Das sind die sechs grössten Investitionsposten der Stadt Wil im Jahr 2023. Bild: PD, rop, mas, Freshfocus

Lang geplante Projekte in der Stadt Wil sollen endlich umgesetzt werden. Wie der Stadtrat vor wenigen Wochen bei der Vorstellung des Budgets bekanntgab, stehen im Jahr 2023 Investitionen von knapp 32 Millionen Franken an. Diese betreffen vor allem die Bereiche Kultur, Bildung und Verkehr. Im Letzteren summieren sich zahlreiche Projekte. Die wirklich grossen Projekte stehen im nächsten Jahr aber woanders an, wie ein Blick in den Investitionsplan 2023 bis 2027 der Stadt Wil zeigt.