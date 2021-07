Filmpremiere «Er ist besser geworden, als ich gedacht habe»: Das sagt der Lütisburger Filmregisseur Manuel Schweizer über seinen neuen Film Nach «Aktiv ins Alter» hat der der Lütisburger Filmregisseur wiederum über Jahre Menschen in ihrem Leben begleitet. «Auf die eigene Art» heisst er. Dieses Mal erzählen eine Frau und zwei Männer ihre herrlich unbürgerliche Lebensgeschichte. Zita Meienhofer 31.07.2021, 05.00 Uhr

«Auf die eigne Art» heisst der neue Film von Manuel Schweizer aus Lütisburg. Darin porträtiert er drei aussergewöhnliche Leben. Bild: PD

«Das ist einfach schön. Es muss nicht alles einen Sinn machen», sagt Peter Keller aus Lütisburg im neuen Film des Regisseurs Manuel Schweizer aus dem gleichen Dorf wie Keller. Dann fährt Keller mit einem – wohl selbstkonstruierten – Dreirad auf einem grossen Platz herum. Peter Keller ist einer der drei Protagonisten im Film von Manuel Schweizer. Keller, der alles sammelt, sagt: «Ich werfe nichts fort, ich habe in jedem Teil meine Vision». Von Kellers Autofriedhof war Schweizer von Kindsbeinen an fasziniert. Schweizer sagt:

«Je grotesker die Situation, umso mehr interessiert es mich.»

Peter Keller auf seinem Autofriedhof in Lütisburg. Bild: PD

Manuel Schweizer ist kein Unbekannter. Der 34-jährige Lütisburger, gelernter Elektriker, dann Stuntman, hat schon einige Filme gedreht. Sein bekanntester: «Aktiv ins Alter», der 2017 in den Kinos zu sehen war. Nun war der, der bereits in der ersten Oberstufe wusste, dass er Filmregisseur werden wollte und dies auch in alle Freundschaftsbüchlein schrieb, wieder drei Jahre unterwegs, um dem Publikum seines Films drei Menschen zu präsentieren, von denen er es weiss, dass es sich lohnt, sie zu porträtieren.

Durch Ehrlichkeit und Vertrauen öffnen sich ihm die Menschen

Brigitte Uttar Kornetzky macht alles in und um ihr Haus selber. Bild: PD

«Das Haus ist shampoo-, seifen- und waschmittelfrei», sagt Brigitte Uttar Kornetzky. Die Dokumentarfilmerin wohnt in Brunnadern. Schweizer traf sie im Hallenbad. Ihre Art zu schwimmen hatte ihn begeistert. Er sprach sie an. Für Brigitte Uttar Kornetzky stehen Natur und Tier an erster Stelle. Was in und um ihr Haus erledigt werden muss, macht sie selber.

Damit Manuel Schweizer Menschen mit der Kamera begleiten und letztlich viele Sequenzen ihres Lebens in einem Film zeigen kann oder darf, bedarf es sehr viel Vertrauen. Vertrauen, das er sich erarbeitet hat. Er helfe mit, heue, «meche», sammle Kräuter, sagt er. Damit zeige er, dass er es ehrlich meine.

«Aktiv ins Alter» war sein Film, in dem er ältere, sportbegeisterte Menschen porträtiert hatte. Der Film lief in mehreren Kinos, die Protagonisten waren teilweise aus der Region. Manuel Schweizer beleuchtete die schönen, aber auch schwierigen Situationen ihres Lebens. Das wiederum tut er im aktuellen Film erneut, der am 9. September in die Schweizer Kinos kommt.

Regisseur nimmt sich Zeit, um Lebensgeschichten zu hören, zu erzählen

«Meist hat der Mensch keine Zeit, um lange zuzuhören», erklärt Manuel Schweizer. Eine Lebensgeschichte muss im Eiltempo erzählt werden. Nicht aber bei Manuel Schweizer. Er hat sich Zeit genommen, alle Facetten der Leben der drei Protagonisten zu zeigen. Er hat die schönen und weniger schönen Seiten ihres aussergewöhnlichen Lebens, ihres besonderen Charismas aufgenommen und in Harmonie gebracht. Über den Film sagt er:

«Er ist sogar besser geworden, als ich gedacht habe.»

Der 34-jährige Filmregisseur aus Lütisburg hat einen weiteren Dokumentarfilm gedreht. Im Mittelpunkt stehen drei Menschen, ihre Tätigkeit und ihr Platz in der Gesellschaft. Bild: PD

Thomas Zolliker ist die dritte Hauptfigur in Schweizers Film. Zolliker sagt im Trailer: «Um dich selber kennen zu lernen, musst du deine schlechten Seiten vor allem auch akzeptieren und sehen.» Der gelernte Goldschmied hat eine ganz und gar unbürgerliche Lebensgeschichte. Spiritualität interessierte ihn schon früh, deshalb verbrachte er auch mehrere Jahre in Indien. In Schweizers Dokumentation ist Thomas Zolliker am Kräutersammeln, benennt sie, zündet ein Spezialfeuerwerk, denn er kennt sich aus mit Filmspezialeffekten, oder zelebriert sein Aikido-Ritual mit seinem selbstgeschmiedeten Schwert.



Er hat das Urvertrauen, dass es gut wird

Manuel Schweizer hat den Film vor der Coronapandemie begonnen. Er nahm diese ausserordentliche Zeit als Herausforderung an. Dazu sagt er: «Ich lebe seit zehn Jahren von meiner Arbeit als Filmregisseur, da habe ich das Urvertrauen gehabt, dass es irgendwann gut werden wird.» Er verschweigt nicht, dass er zwischendurch andere Arbeiten angenommen hat, auf dem Bau tätig war. Wenn es schwierig werde, dann suche er nach möglichen Lösungen. Er macht es wie seine drei Protagonisten in seinem Film, die ihr Leben leben, sich nicht beirren lassen. Halt eben «auf die eigene Art».

Am Samstag, 14. August, ist Openair-Première im Kiesgrube Grünhügel in Lütisburg (Weg ist beschildert). Regisseur und Protagonisten sind anwesend. Verpflegung gibt es ab 19.30 Uhr, Filmstart ist um 21.20 Uhr. Es finden weitere Spezialvorstellungen in der Region statt. Infos unter www.aufdieeigeneart.ch