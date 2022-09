Niedermann ist neuer Geschäftsführer der Regionalfeuerwehr Uzwil

Feuerwehr Von Blaulicht zu Blaulicht: Polizist wird Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil Ignaz Niedermann aus Oberbüren übernimmt Anfang 2023 die Geschäftsführung der Feuerwehr Region Uzwil. Zuletzt war er für den Dienstbetrieb der Polizeistationen in der Region Fürstenland-Neckertal verantwortlich. 28.09.2022, 12.00 Uhr

Ignaz Niedermann, flankiert von Vizepräsident Ruedi Müller und Präsident Peter Zuberbühler (rechts), wird ab dem Jahr 2023 neuer Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil. Bild: PD

Blaulicht ist er sich schon gewohnt. Mit Ignaz Niedermann wird ein langjähriger Polizist neuer Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil (FWRU). Wie die FWRU mitteilt, wurde Niedermann von Kommando und Vorstand gewählt und tritt die Stelle Anfang nächsten Jahres an.

Der 43-jährige Familienvater aus Oberbüren hat nach einem gymnasialen Abschluss die Rekrutenschule bis hin zur Offiziersschule absolviert. Seit 2002 stand Ignaz Niedermann zwanzig Jahre im Dienst der Kantonspolizei St.Gallen. Dabei absolvierte er verschiedene Weiterbildungen im Bereich Management und Recht. Zuletzt war er als Leiter Stationen für den Dienstbetrieb der Polizeistationen Region Fürstenland-Neckertal verantwortlich.

Organisatorische und personelle Themen hinterfragt

In der FWRU wurden 2020 die eigenständigen Ortsfeuerwehren Niederhelfenschwil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil und Zuzwil zusammengeführt. Damit hat der Verbund die bestehenden Leistungsaufträge der Ortsfeuerwehren übernommen. Die ersten Jahre der Regionalfeuerwehr verliefen allerdings alles andere als ruhig. Im Sommer 2021 wurde der erste Geschäftsführer Björn Scheck entlassen. Im Frühling 2022 quittierten mehrere Feuerwehrleute aus Zuzwil den Dienst.

Seit Mai 2021 wird die FWRU ad interim durch den Präsidenten des Vorstandes, Peter Zuberbühler, operativ geführt. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurde in dieser Zeit intern an verschiedenen Strukturen intensiv gearbeitet. «Dabei wurden personelle, strukturelle und organisatorische Themen immer wieder kritisch hinterfragt und beleuchtet.» (pd/rop)