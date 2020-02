Fête de Lion abgesagt: Finanzielles Risiko zu gross

Openair mit Selfmade-Charakter: Fête de Lion erstmals an zwei Tagen

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich der Kulturbahnhof Gare de Lion wieder in ein Festivalgelände. OK-Mitglied Mike Sarbach rechnet mit rund 2000 Besuchern. Neu findet das Fête de Lion an zwei Tagen statt.