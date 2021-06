Das Rock am Weier in Wil: ein Gegenentwurf zum Festivalkommerz

Festival Wie das Militär und der Stadtarchivar zur Gründung des Rock am Weier beigetragen haben Eigentlich würden heute Abend am Wiler Stadtweier dröhnende Gitarrenriffs die Luft erfüllen, ausgelassene Menschen zu den Beats tanzen und alte Bekannte sich nach langer Zeit wiedersehen. Doch die Leere auf der Weierwise zeugt unweigerlich davon, dass es heuer kein Rock am Weier geben wird. Gründungsmitglied Patrick Mathis blickt zurück auf die bewegte Geschichte des Wiler Gratisfestivals. Gianni Amstutz 10.06.2021, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Etwas kleiner als heute: die Gründungsmitglieder der Band close-down bei ihrem Auftritt am ersten Rock am Weier 2001. Bild: PD

Die erneute Absage ist für viele schmerzlich, hat der Anlass für viele Leute in der ganzen Region doch einen besonderen Stellenwert. Begonnen hat alles vor über 20 Jahren. Patrick Mathis, besser bekannt als Pädi, Dario Sulzer, Marcel Frehner und Thomas Epple gründeten damals die Mundartrockband close-down, traten an verschiedenen Orten in der Stadt und der Umgebung auf und machten sich so einen Namen.

Doch dann kam ihnen Vater Staat dazwischen: Sie alle mussten in die Rekrutenschule – und das zu unterschiedlichen Zeiten. Über ein Jahr lang spielten die Bandmitglieder keine Gigs mehr, tauschten E-Gitarre und Schlagzeug temporär gegen ein Sturmgewehr.

«Wilde Zeiten» aufleben lassen

Die Leidenschaft für die Musik und für gemeinsame Auftritte blieb jedoch ungebrochen. Und eine Ausstellung mit dem Titel «Wilde Zeiten» von Stadtarchivar Werner Warth über alternative Kultur in den 60er- und 70er-Jahren brachte den Stein schliesslich ins Rollen. Pädi Mathis sagt:

«Wir wollten etwas organisieren, dass den Spirit der alternativen Kulturszene dieser Jahre aufnahm.»

Es sei allerdings nicht von Beginn an die Idee gewesen, ein Open Air auf die Beine zu stellen. Anfangs ging es lediglich darum, dass Mathis und seine Kollegen mit close-down gerne an einem öffentlichen Ort in der Stadt ein Gratiskonzert geben wollten. Die Bewilligung von der Stadt für den Auftritt am Weier zu bekommen, sei relativ unkompliziert gewesen.

Als der Auftritt dann näher rückte, kamen bei den Bandmitgliedern Zweifel auf, ob überhaupt jemand erscheinen würde, um sie nach der eineinhalbjährigen Pause spielen zu sehen. Kurzerhand organisierten sie noch drei weitere Bands: Das Rock am Weier war geboren.

Bei der Premiere war Improvisationstalent gefragt

Noch war man aber weit weg von der professionellen Infrastruktur und Organisation heutiger Tage. Als Bühne diente ein Lieferwagen, Bier wurde vom Supermarkt eingekauft, ein Sicherheitskonzept war kein Thema und die Bands spielten ohne Gage. «Vieles war improvisiert», erinnert sich Mathis.

Trotzdem erschienen rund 1000 Leute. Eine Menge, auf die man nicht vorbereitet war. «Wir wurden völlig überrannt.» Schnell einmal musste Bier-Nachschub organisiert werden und das Essen war nach wenigen Stunden ausverkauft.

An der Grundphilosophie festgehalten

Aufgrund des Erfolgs der ersten Ausgabe entschlossen sich drei der vier Bandmitglieder, die Veranstaltung weiterzuführen. Sie gründeten einen Verein und stellten das Open Air über die Jahre immer professioneller auf. Was jedoch nie verloren ging, war die Grundphilosophie: Das Rock am Weier sollte gratis bleiben.

Pädi Mathis sagt: «Wir wollen uns damit abheben von anderen Veranstaltungen.» Dieses Konzept stand jedoch einmal auf der Kippe. Als es bei der Austragung 2010 zu einer Auseinandersetzung kam, bei der Sicherheitsleute verletzt wurden, wurde das Gelände ab 2011 eingezäunt. Das bedeutete für die Veranstalter nicht nur zusätzlichen Aufwand, sondern erhöhte auch die Kosten.

«Wir wussten damals nicht, ob es weiterhin möglich sein würde, das Open Air ohne Eintritt weiterzuführen.»

Trotzdem versuchte es das OK – und hatte damit Erfolg.

Verankert in der ganzen Region

Seit 2015 findet das Rock am Weier an zwei Tagen statt. Bild: Gianni Amstutz

Dass es bis heute möglich ist, das Rock am Weier ohne Eintritt durchzuführen, dafür sorgen 240 freiwillige Helferinnen und Helfer. Dafür sei das OK sehr dankbar. «Wir fühlen uns getragen», sagt Mathis. Durch die vielen Freiwilligen könne heute noch fast alles selbst erledigt werden. Nur so sei es möglich, das Festival kostendeckend zu gestalten. In guten Jahren erwirtschaftet das Rock am Weier zwar einen kleinen Gewinn, dieser wird allerdings benötigt, um schlechte Jahre auszugleichen. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet dabei oft Petrus.

In diesem Zusammenhang war es für das Open Air ein wichtiger Schritt, dass es seit 2015 als zweitägige Veranstaltung organisiert wird. Das senkt das Risiko etwas, dass das Wetter zu einem Loch in der Kasse führt. So zum Beispiel 2019: Ein Gewitter führte dazu, dass das Festival am Samstagabend frühzeitig beendet werden musste. Weil aber am Freitagabend bereits viele Besucher kamen, hielt sich der Schaden in Grenzen.

Vom kleinen Festival zum Grossanlass

Rückblickend sieht Pädi Mathis noch einen weiteren Grund für den Erfolg: «Das Rock am Weier ist organisch gewachsen.» Heute ist das Festival mit 17'000 Besuchern an zwei Tagen ein Grossanlass. Einen solchen auf einen Schlag zu etablieren, wäre wohl nicht mehr möglich, sagt Mathis. Zumal die Veranstaltung mitten im Herzen der Stadt stattfinde. Das OK sei sich dieses Privilegs bewusst und wolle ihm Sorge tragen.

2018 besuchten rund 17'000 Personen das Festival. Bild: PD

Als einziges Gründungsmitglied ist Pädi Mathis noch immer im Vorstand dabei. «Das Rock am Weier ist immer noch mein Baby», sagt er. Klar habe es schwierige Momente gegeben, in denen er den Bettel am liebsten hingeschmissen hätte. Doch in den 20 Jahren seit der Gründung sei das Team fast wie eine Familie geworden – und das nicht nur im symbolischen Sinn. «Einige Paare, die inzwischen geheiratet und Kinder haben, lernten sich bei uns als Helfer kennen.»

Und spätestens, wenn Mathis auf dem Gelände steht und sieht, was er mitgeholfen hat zu bewirken, sei alle Müh vergessen.

«Das ist immer noch ein unbeschreiblicher Moment.»

Deshalb blickt er bereits jetzt mit Vorfreude ins nächste Jahr. Dann wird das Rock am Weier am 17. und 18. Juni nach zweijähriger Pause wieder über die Bühne gehen.