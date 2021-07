Openair Niederbüren: Auch die zweite Ausgabe fand im Zelt statt

Festival Mut wird belohnt: Das Openair Niederbüren musste zwar wieder im Zelt stattfinden, der Stimmung tat das aber keinen Abbruch Am Wochenende fand das Openair Niederbüren statt. Auch die zweite Ausgabe fand unter Coronabedingungen statt. Langsam tastet sich das Festival an die Normalität heran. Österreichische und einheimische Musikanten begeisterten das Publikum. Josef Bischof 25.07.2021, 13.55 Uhr

«Der Kofler», ein steirischer Musikant zum Anfassen, riss das Publikum am Freitagabend mit. Bild: Josef Bischof

Der Entschluss wurde an der Olma gefasst. Ein paar Freunde nahmen sich vor, in Niederbüren ein Festival auf die Beine zu stellen. Vor einem Jahr ging das Openair Niederbüren zum ersten Mal über die Bühne. «Der Hauptgrund, in Niederbüren ein Openair zu organisieren, war unsere Begeisterung für die ‘Klostertaler’», sagt OK-Chef Mathias Ramseier. «Wir haben deren Konzerte besucht und wollten die Nachfolge-Band «Alpin KG (Klostertaler Generation)» mit Markus Wolfahrt in Niederbüren auftreten lassen.» Damit das am Samstag Realität werden konnte, ist Markus Wolfahrt extra aus den Ferien in Malta angereist. Seine Band «Alpin KG» ist auch für das nächstjährige Openair vorgemerkt.