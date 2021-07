Wohnmobil-Stellplätze in Wil: Erst wenige Camper nutzen Angebot

Ferien Auf dem Fünfsterneplatz herrscht Leere: Camper haben neues Angebot in Wil noch nicht für sich entdeckt Seit etwas mehr als zwei Wochen können Camper in Wil Halt machen. Das Angebot läuft bisher aber schleppend an. Im Herbst entscheidet die Stadt über die Weiterführung des Angebots. Gianni Amstutz 28.07.2021, 05.00 Uhr

Am Dienstagmorgen ist der neue Stellplatz für Wohnmobile beim Silo leer. Bild: Gianni Amstutz

Seit Ferienbeginn am 10. Juli bietet die Stadt Wil beim Silo fünf Wohnmobilstellplätze an. Damit will die Stadt dem zunehmenden Bedürfnis nach solchen Angeboten nachkommen. Denn nicht erst seit der Coronapandemie erfreuen sich Ferien mit dem Wohnmobil im In- und Ausland grosser Beliebtheit.

Doch zumindest in Wil ist die Nachfrage noch auf einem sehr bescheidenen Niveau. Am Dienstagmorgen präsentiert sich der Platz vor dem Silo fast leer. Nur ein Wohnmobil aus dem Aargau ist vor Ort, am Mittag ist der Platz dann ganz verwaist.

Erst fünf Buchungen seit der Eröffnung

Überhaupt läuft das Angebot bislang sehr schleppend an. Stand Freitag gab es gemäss Projektleiter Stefan Sieber erst fünf Wohnmobil-Übernachtungen auf dem Stellplatz. So viele also wie theoretisch in einer Nacht verbucht werden könnten, wenn der Platz ausgebucht wäre. Trotzdem will Sieber nicht alles negativ sehen. Die Rückmeldungen von Campern und aus der Bevölkerung seien bisher sehr positiv gewesen.

«Viele freuen sich, dass in Wil ein solches Angebot besteht.»

Er habe vor Ort auch Wohnmobilisten getroffen, die sich den Platz einfach einmal anschauen wollten.

Erste Verbesserungsmöglichkeiten seien bereits erkannt, so Sieber. Zweimal sei gewünscht worden, dass ein Bezahlautomat aufgestellt werde, damit man nicht auf das Handy angewiesen sei. Zudem gebe es insbesondere bei der Beschilderung noch Luft nach oben. Diese werde allerdings erst beantragt, wenn ein definitiver Entscheid über die Weiterführung des Angebots gefällt werde.

Die Beschilderung beim Stellplatz ist noch verbesserungswürdig. Bild: Gianni Amstutz

Bis im Herbst will die Stadt den Testbetrieb so weiterlaufen lassen. Dann sollen die Erfahrungen ausgewertet werden. Im Raum stehen eine mögliche Erweiterung auf bis zu 20 Stellplätze sowie die Verbesserung der Infrastruktur. Aktuell gibt es lediglich einfache provisorische Anschlüsse für Strom und Wasser. Diese würden bei einem Entscheid für einen definitiven Betrieb verbessert werden. Dazu wäre allerdings eine ordentliche Bauauflage nötig. Stefan Sieber kommt jedenfalls – trotz geringer Nachfrage – zum Schluss: «Der Platz hat Potenzial.»

Maximalpunktzahl auf Onlineportal

Fest steht, dass das Interesse am neuen Angebot in Wil noch steigen muss, damit ein Ausbau der Stellplätze gerechtfertigt werden könnte. Nur eine Handvoll Buchungen innerhalb von zweieinhalb Wochen sprechen noch nicht dafür, dass das Bedürfnis tatsächlich gegeben ist. Vielleicht muss sich das Angebot aber auch erst einmal unter den Campern herumsprechen.

Immerhin schneidet der Stellplatz bei den wenigen Nutzern nicht schlecht ab. Auf der Internetplattform Wohnmobilland Schweiz bekommt der Platz mit fünf Sternen sogar die Maximalpunktzahl – allerdings hat erst einer der Kunden eine Bewertung hinterlassen und nennt das Angebot «eine super Lösung».

Ob der Stellplatz aber einen Beitrag zum Tourismus wird leisten können, ist aufgrund der Bewertung zumindest zweifelhaft. Denn der Camper scheint Wil eher als Ausgangspunkt für die Erkundung der Kantonshauptstadt genutzt zu haben. «St.Gallen ist immer ein Besuch wert», schreibt er.